İsrail’den tehdit gibi açıklama

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail ordusunun Gazze-İsrail sınırında gerçekleşen Hamas liderliğindeki kitlesel protestolara karşı verdiği tepkiyi değiştirmeyeceğini, sınıra yaklaşan kişilerin hayatlarını tehlikeye sokacağını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, bugün Gazze yakınlarında bir İsrail toplum çiftliğine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Gazze-İsrail sınırında gerçekleşen Hamas liderliğindeki kitlesel protestolara karşı verdiği sert tepkiyi değiştirmeyeceğini, sınıra yaklaşan kişilerin hayatlarını tehlikeye sokacağını söyledi. Lieberman, önümüzdeki Cuma günü olası protesto eylemlerinde daha fazla kan döküleceği ihtimali üzerine konuşarak, “Açık temel kurallar oluşturduk ve bunları değiştirmeyi planlamıyoruz. Sınıra yaklaşan herkes hayatını tehlikeye atıyor” dedi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü İsrail’i kınadı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, bugün yaptığı açıklamada, Lieberman ve İsrailli yetkilileri Filistinli protestoculara karşı gerçek mermi kullanmalarını kınadı.

Lübnan merkezli İslami Ulusal Kongre Örgütü’nden yapılan yazılı açıklamada ise, gösterilere yapılan İsrail müdahalesi kınandı. Örgüt, Arap ve İslam ülkeleri halklarını, Filistin halkının komplocuları bozguna uğratabilecek güçte olduğunu gösteren yürüyüşü desteklemeye çağırdı.

Arap Parlamentolar Birliği de İsrail askerlerinin 18 Filistinliyi öldürmesini ve yüzlercesini yaralamasını kınadı.

Geçtiğimiz Cuma, Filistinlilerin İsrail sınırına yakın bir bölgede gerçekleştirdikleri ’Büyük Dönüş Yürüyüşü’ sırasında İsrail askerlerinin saldırısında 18 Filistinli hayatını kaybederken, 500’den fazla Filistinli yaralanmıştı.