İsrail’den vergi kararı

İsrail, Kudüs’teki kiliselere ait ibadethane olmayan gayrimenkullere vergilendirmeyi dondurma kararı aldı.
İsrail, Kudüs’teki kiliselere ait ibadethane olmayan gayrimenkullere vergilendirmeyi dondurma kararı aldı.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, kiliselere ait ibadethane olmayan gayrimenkullere vergilendirme çözümü için Bölgesel İşbirliği Bakanı Tzachi Hanegbi başkanlığında ilgili tarafların katıldığı profesyonel bir ekip oluşturulacağını bildirdi. Ekip, Maliye Bakanlığı, Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı’nın yanı sıra Kudüs belediyesinin temsilcilerini de içerecek.
Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ekip tarafından gerçekleştirilen çalışma sürecinde hukuk danışmanlarının onayıyla vergi konusunun askıya alınacağı bildirildi.
CHP'de Atatürk krizi!
Kıbrıs'ı karıştıran skandal! 400 kadını seks kölesi yaptılar
Meclis'te AK Partili vekilin danışmanına tekme tokat saldırı
Lunaparkta balerinin elbisesini açıp göğsünü açıkta bıraktılar
Şelale videosuyla fenomen olan İsa Sezeroğlu'ndan yeni video: Come To Elazığ
Plaja indi, olanlar oldu
Afrin şehidinin vasiyeti yerine getirildi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var
Bu telefonlar 2018'e damga vuracak!
Suriyeli kadınlar 'insani yardım karşılığı cinsel ilişkiye zorlandı'
WhatsApp’tan hem iyi hem de kötü haber! WhatsApp Pay nasıl çalışıyor?
Akıllara durgunluk veren olay! Babasının öldürdüğü bebek mezarından kalktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum