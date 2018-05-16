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İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 12:07 | Son Güncelleme

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm: - "Hükümet, İsrail'e karşı ticari yaptırımlar uygulamalı, ticari anlaşmaları askıya almalıdır"

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm, hükümetten İsrail'e karşı ticari yaptırımlar uygulamasını, ticari anlaşmaları askıya almasını istedi.

Tüm, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail ordusunun, tüm dünyanın gözü önünde hunharca bir insanlık suçu işlediğini söyledi.

ABD'den destek alan işgalci İsrail devletinin, haksızlığa başkaldıran, toprağını ve vatanını koruyan Filistinlilere kan kusturduğunu belirten Tüm, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına karşı Filistin halkının, Gazze'de barışçıl gösteriler yaptığını anımsattı.

Tüm, 2014'de İsrail saldırısında bacaklarını kaybeden Fadi Abu Salah'ın da İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini bildirdi. Tüm, "Önce topraklarını, sonra bacaklarını, şimdi ise hayatını aldılar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İngiltere ziyaretinin büyükelçiliğin taşınacağı güne denk gelmesinin tesadüf olmadığını savunan Tüm, şunları kaydetti:

"Bir taraftan Filistin'i savunduğunu söyleyen AKP iktidarı, diğer taraftan ABD'nin, İsrail'in çıkarına işler yapmaya devam etmektedir. ABD ve İsrail ile izlenen stratejik ortaklığı bozmadan, sadece lafla bu saldırıyı kınamak, siyasi ikiyüzlülüktür. Arap dünyasının birçok lideri, ülkesi ABD emperyalizmine uşaklık ederek, Filistin halkının yıllarca katledilmesine göz yumdular. Arap dünyasının ve AKP'nin ikiyüzlü tavrı, Filistinli direnişçileri yüzüstü bırakmaya devam etmektedir. Filistin davası, insanlık davasıdır, hepimizin ortak davasıdır. Filistin'de yaşananlara sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır. AKP söylediklerinde samimiyse geçici süreyle büyükelçi yollayarak veya kınama mesajı yayınlamak yerine; bu zulüm karşısında İsrail'e karşı ticari yaptırımlar uygulamalı, ticari anlaşmaları askıya almalıdır. İsrail ile yapılan 20 milyon dolarlık onur kırıcı anlaşma feshedilmeli, para iade edilmelidir. ABD, İsrail'e karşı İncirlik, Kürecik üsleri kapatılmalıdır."

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Anahtar Kelimeler:
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