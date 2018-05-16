İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

AK Parti Iğdır Milletvekili Nurettin Aras, "Kudüs İslam aleminin kırmızı çizgisidir, en önemli hafıza mekanlarından birisidir. Bunun unutulması asla söz konusu değildir." dedi.

Aras, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in ağır şiddeti karşısında canlarını veren 60 Filistinli şehide Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Filistin ve Kudüs davasının, İslam aleminin 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren durmadan kanayan yarası ve en büyük ayıbı olduğunu belirten Aras, "Kudüs davası, İslam aleminin ümmet olma bilincinin sınav alanıdır. Eğer Kudüs davası karşısında İslam alemi tek yürek olamazsa ümmet olma bilincini de kaybedecektir. Bu iddiasından artık İslam alemi vazgeçmelidir." ifadesini kullandı.

İslam aleminin birlik olma noktasında büyük bir zafiyet içinde bulunduğunu dile getiren Aras, İslam aleminin, içine ekilmek istenen fesat tohumlarına ve köklerine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

İslam aleminin özgürlüğüne ve egemenliğine sahip olmak için söz birliğine ulaşmasının şart olduğuna işaret eden Aras, "Kudüs, İslam aleminin kırmızı çizgisidir, en önemli hafıza mekanlarından birisidir. Bunun unutulması asla söz konusu değildir." diye konuştu.