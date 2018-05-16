HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 01:03 | Son Güncelleme

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil: - " Filistin salt bir din, kimlik ve siyasi bir sorun değildir. Artık Filistin bütünüyle bir insanlık sorunudur"

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, "Filistin salt bir din, kimlik ve siyasi bir sorun değildir. Artık Filistin bütünüyle bir insanlık sorunudur." dedi.

İrgil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılı nedeniyle Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 61 Filistinlinin şehit olduğunu, 3 bine yakın insanın da yaralandığını hatırlattı.

Yaşananların bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan İrgil, "Maalesef Filistin davasında dost dediklerimizin de tutumu istikrarlı ve sahici değildir. Çünkü günlük siyasi çıkarlar, ticari ilişkiler, orta ve uzun vadeli hesaplar söz konusu olunca pazarlık masalarında ilk unutulan davadır Filistin." diye konuştu.

İrgil, dünyanın bu sistematik yok etme barbarlığı karşısındaki sessizliğinin ayrı bir utanç tablosu olduğunu dile getirdi.

Gazze için artık salt kınama, niyet ve duanın yetmeyeceğinin, artık eylem zamanı olduğunun altını çizen İrgil, "Kudüs, iç politika malzemesi, seçim mezesi yapılmayacak kadar ciddi, kutsal ve değerli bir meseledir. ABD'deki bu dengesiz kişiliğe artık prim verilmemelidir. Hani Müslümanlar etle tırnak gibiydi? Kudüslü kardeşlerimizin tırnakları sökülürken canımız acıyor. Dün, Yahudi Üstün Cesaret Madalyası alan, Mavi Marmara davasını bu Mecliste aklayanların bağırıp çağırmaktan başka yapabilecekleri hiçbir şey yoktur." dedi.

İsrail'in terörist bir devlet olduğunu ifade eden İrgil, "İsrail ve yandaşlarını lanetliyoruz" diyenlerin Gazze ambargosunun kaldırılması için derhal harekete geçmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Filistin devletinin başkenti olarak Kudüs'ün tanınmasını istediklerini de vurgulayan İrgil, şunları söyledi:

"Kudüs'e Filistin Büyükelçiliğini açın. Kudüs'e barış gücü konuşlandırılması için çalışalım. Malatya Kürecik'te bulunan İsrail'i koruyan füze radar sistemi derhal kaldırılsın. İsrail'e askeri, ekonomik ambargo uygulansın. Kudüs'te ateşi yakıp yangını körükleyen ABD'yi televizyondan kınama, kapalı kapılar arkasında kutlama ve yanaşma politikaları terk edilsin. Bazı siyasi konularda farklı düşünebiliriz, konu Filistin olduğu zaman aramızdaki ihtilafları bir kenara bırakmalıyız. Zira Filistin zaferi zaferimiz, yenilgisi yenilgimizdir. Filistin salt bir din, kimlik ve siyasi bir sorun değildir. Artık Filistin bütünüyle bir insanlık sorunudur. Bu konu iç siyaset malzemesi yapılmadığı ve insanlık sorunu olarak ele alındığı sürece Filistinli kardeşlerimiz için bu iktidarın yanındayız ve destekçisi olacağız. Ebubekir yok diye sadakat, Ömer yok diye adalet, Ali yok diye ilim, Selahattin yok diye Kudüs yetim kalamaz."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması Ceyhun İrgil Filistin İsrail terörü TBMM

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

İlginizi Çekebilir

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Star yazarı Nuh Albayrak'tan Bahçeli'ye: İktidar oldun da bizim mi haberimiz yok

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım

Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı

Devlet Bahçeli'den Kudüs tepkisi

Devlet Bahçeli'den Kudüs tepkisi

Muharrem İnce hangi takımı tutuyor?

Muharrem İnce hangi takımı tutuyor?

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Selahattin Demirtaş için flaş talep

Selahattin Demirtaş için flaş talep

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.