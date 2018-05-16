İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, "Filistin salt bir din, kimlik ve siyasi bir sorun değildir. Artık Filistin bütünüyle bir insanlık sorunudur." dedi.
İrgil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılı nedeniyle Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 61 Filistinlinin şehit olduğunu, 3 bine yakın insanın da yaralandığını hatırlattı.
Yaşananların bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan İrgil, "Maalesef Filistin davasında dost dediklerimizin de tutumu istikrarlı ve sahici değildir. Çünkü günlük siyasi çıkarlar, ticari ilişkiler, orta ve uzun vadeli hesaplar söz konusu olunca pazarlık masalarında ilk unutulan davadır Filistin." diye konuştu.
İrgil, dünyanın bu sistematik yok etme barbarlığı karşısındaki sessizliğinin ayrı bir utanç tablosu olduğunu dile getirdi.
Gazze için artık salt kınama, niyet ve duanın yetmeyeceğinin, artık eylem zamanı olduğunun altını çizen İrgil, "Kudüs, iç politika malzemesi, seçim mezesi yapılmayacak kadar ciddi, kutsal ve değerli bir meseledir. ABD'deki bu dengesiz kişiliğe artık prim verilmemelidir. Hani Müslümanlar etle tırnak gibiydi? Kudüslü kardeşlerimizin tırnakları sökülürken canımız acıyor. Dün, Yahudi Üstün Cesaret Madalyası alan, Mavi Marmara davasını bu Mecliste aklayanların bağırıp çağırmaktan başka yapabilecekleri hiçbir şey yoktur." dedi.
İsrail'in terörist bir devlet olduğunu ifade eden İrgil, "İsrail ve yandaşlarını lanetliyoruz" diyenlerin Gazze ambargosunun kaldırılması için derhal harekete geçmeleri gerektiğine dikkati çekti.
Filistin devletinin başkenti olarak Kudüs'ün tanınmasını istediklerini de vurgulayan İrgil, şunları söyledi:
"Kudüs'e Filistin Büyükelçiliğini açın. Kudüs'e barış gücü konuşlandırılması için çalışalım. Malatya Kürecik'te bulunan İsrail'i koruyan füze radar sistemi derhal kaldırılsın. İsrail'e askeri, ekonomik ambargo uygulansın. Kudüs'te ateşi yakıp yangını körükleyen ABD'yi televizyondan kınama, kapalı kapılar arkasında kutlama ve yanaşma politikaları terk edilsin. Bazı siyasi konularda farklı düşünebiliriz, konu Filistin olduğu zaman aramızdaki ihtilafları bir kenara bırakmalıyız. Zira Filistin zaferi zaferimiz, yenilgisi yenilgimizdir. Filistin salt bir din, kimlik ve siyasi bir sorun değildir. Artık Filistin bütünüyle bir insanlık sorunudur. Bu konu iç siyaset malzemesi yapılmadığı ve insanlık sorunu olarak ele alındığı sürece Filistinli kardeşlerimiz için bu iktidarın yanındayız ve destekçisi olacağız. Ebubekir yok diye sadakat, Ömer yok diye adalet, Ali yok diye ilim, Selahattin yok diye Kudüs yetim kalamaz."
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