İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, "Filistin salt bir din, kimlik ve siyasi bir sorun değildir. Artık Filistin bütünüyle bir insanlık sorunudur." dedi.

İrgil, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılı nedeniyle Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 61 Filistinlinin şehit olduğunu, 3 bine yakın insanın da yaralandığını hatırlattı.

Yaşananların bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan İrgil, "Maalesef Filistin davasında dost dediklerimizin de tutumu istikrarlı ve sahici değildir. Çünkü günlük siyasi çıkarlar, ticari ilişkiler, orta ve uzun vadeli hesaplar söz konusu olunca pazarlık masalarında ilk unutulan davadır Filistin." diye konuştu.

İrgil, dünyanın bu sistematik yok etme barbarlığı karşısındaki sessizliğinin ayrı bir utanç tablosu olduğunu dile getirdi.

Gazze için artık salt kınama, niyet ve duanın yetmeyeceğinin, artık eylem zamanı olduğunun altını çizen İrgil, "Kudüs, iç politika malzemesi, seçim mezesi yapılmayacak kadar ciddi, kutsal ve değerli bir meseledir. ABD'deki bu dengesiz kişiliğe artık prim verilmemelidir. Hani Müslümanlar etle tırnak gibiydi? Kudüslü kardeşlerimizin tırnakları sökülürken canımız acıyor. Dün, Yahudi Üstün Cesaret Madalyası alan, Mavi Marmara davasını bu Mecliste aklayanların bağırıp çağırmaktan başka yapabilecekleri hiçbir şey yoktur." dedi.