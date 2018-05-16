İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

Türk Parlamenterler Birliği, yayımladığı bildirgeyle, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı lanetledi.

Türk Parlamenterler Birliği, 18. Genel Kurulunda, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Gazze sınırında Filistinlilere yönelik katliamıyla ilgili bildirge yayımladı.

Üyelerin oy birliği ile kabul edilen bildirgede, başkenti Doğu Kudüs olan Bağımsız Filistin devletinin, sadece Filistinlilerin talebi ve hakkı değil, dünya siyasi tarihinin de bir gereği olduğu vurgulandı.

Buna rağmen, sınır tanımaz işgal ve terör saldırılarının bir politikaya dönüştürülmüş olmasının, uluslararası kuruluşlar ve devletlerin de buna kayıtsızlığının kabul edilemez olduğu belirtilen önergede, şu ifadeler kullanıldı:

"Uzun yıllardır sürdürülen hukuk tanımaz, insanlık dışı uygulamalar dün Kudüs’te yapılan katliam ile onlarca kardeşimizin şehadetine sebebiyet vermiştir. BM kararlarını yok sayan ve kahir ekseriyetle BM tarafından da yok sayılan ABD elçiliğinin Kudüs'e taşınmasını kabul etmediğimiz gibi, bunu protesto için yapılan tamamen barışçıl eylemlere yapılan saldırıları da şiddetle lanetliyoruz. Bu olaylarda şehit olan Filistinli kardeşlerimizi rahmetle anıyor ve yaralılara Allah'tan şifa diliyoruz. Bir kere daha; Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devleti idealine olan bağlılığımızı teyit ediyor ve bu yolda Filistin devleti ve Filistinlilere olan desteğimizi yineliyoruz."