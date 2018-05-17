İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepkiler

HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, "Ramazan ayında Filistinli kardeşlerimiz İsrail tarafından katledilmektedir." dedi.

Aslan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla, TBMM Genel Kurulunda Filistin’e ilişkin yaptığı konuşmasının Youtube tarafından kaldırıldığını belirtti. Aslan, "Aslında siyonizmin, emperyalizmin nasıl bütün hayata sirayet ettiğinin en somut göstergelerinden birisi de bu olsa gerek. Maalesef, ramazan ayında Filistinli kardeşlerimiz İsrail tarafından katledilmektedir." dedi.

Türkiye'nin İsrail vatandaşlarından vize istemediğini ama Filistin vatandaşlarından vize alındığını öne süren Aslan, bunun bir İslam ülkesi için utanılacak bir durum anlamına geldiğini söyledi.

Aslan, "Bir taraftan mitingler düzenleyeceksiniz, kınama mesajları yayımlayacaksınız bir taraftan da Filistinli kardeşlerimize vize uygulayacaksınız. Kim sizin samimiyetinize inanır?

16 yıllık iktidar döneminde Türkiye Cumhuriyetinde en fazla askeri, ticari ve ekonomik anlaşmalar İsrail ile yapılmıştır." ifadesini kullandı.

