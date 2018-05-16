İsrail'in Gazze'deki katliamı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Seçim sürecinde Filistin gündeminin fotoğraf vermek dışında bir anlam taşıyabilmesi için mutlaka somut bazı adımların atılması gerekiyor ve bu adımlar da umarız cuma günkü zirvede atılır." dedi.

Yılmaz, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Filistin'de büyük olayların yaşandığını, cuma günü İslam İşbirliği Teşkilatının İstanbul'da toplanacağını anımsattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması kararı sonrasında İslam dünyasının İstanbul'da toplandığını anımsatan Yılmaz, "Burada alınan iki karar vardı. Bunlardan ilki İstanbul deklerasyonuydu, diğeri ise nihai bildiriydi. Bu iki kararda da Doğu Kudüs'ün işgal altındaki Filistin'in başkenti olduğu belirtiliyor ve dayanışma için üye ülkelerin her türlü katkıyı yapmaları kayıt altına alınıyordu. Gelinen noktada söz dışında başka bir şeyin olmadığını gördük." ifadesini kullandı.

Yılmaz, cuma günü İstanbul'da toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısında benzer bir durumla karşılaşmak istemediklerini bildirdi.