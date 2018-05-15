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İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2018 12:20 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: - "Biz her türlü zaman ve zeminde, özellikle Kızılay aracılığıyla insanlara hizmet etmek için hazırız. Sağlık Bakanlığı olarak da her zaman, üzerimize düşen her türlü yardımı yapmak için hazırız" - "Yaralıların Türkiye getirilmesi için girişimde bulunuyoruz"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Gazze'de büyük bir soykırım işlendiğini ve katliam yaşandığını belirterek, "Biz her türlü zaman ve zeminde, özellikle Kızılay aracılığıyla insanlara hizmet etmek için hazırız. Sağlık Bakanlığı olarak da her zaman, üzerimize düşen her türlü yardımı yapmak için hazırız." dedi.

Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demircan, İsrail'in Gazze'deki katliamında yaralananların Türkiye getirilmesi için girişimde bulunduklarını bildirdi.

Demircan, Türkiye'den ilaç ya da tıbbi malzeme talebi olması halinde bunları da karşılayacaklarını söyledi.

Yaralıların Türkiye getirilmesinin söz konusu olup olmadığı sorusuna ise Demircan, "Şu an için başlamış bir süreç yok. Ama biz tabii ki daha başından itibaren oradan gelecek talebi karşılamak için çalışmaları başlattık." yanıtını verdi.

Filistinlilere yönelik büyük bir soykırım işlendiğini, bir katliam yapıldığını ifade eden Ahmet Demircan, "O şartlar içinde bizim hemen oraya girme şansımız yok. Ama biz her türlü zaman ve zeminde, özellikle Kızılay aracılığıyla insanlara hizmet etmek için hazırız. Sağlık Bakanlığı olarak da her zaman, üzerimize düşen her türlü yardımı yapmak için hazırız." diye konuştu.

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Gazze katliam Kızılay Sağlık Bakanı Ahmet Demircan soykırım yaralılar

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