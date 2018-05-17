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İsrail'in Gazze'deki katliamına tepkiler

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 16:18 | Son Güncelleme

Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyelerinin bildirisinde, İsrail güvenlik güçlerinin barışçı gösteri yapan Filistinlilere uyguladıkları katliam lanetlendi

Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu üyelerinin bildirisinde, İsrail güvenlik güçlerinin barışçı gösteri yapan Filistinlilere uyguladıkları katliam lanetlendi.

AK Parti Niğde Milletvekili ve Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Erdoğan Özegen imzasıyla yayımlanan bildiride, ABD'nin, Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini uluslararası hukuku ve ilgili tüm BM kararlarını ihlal ederek Kudüs'e taşıması şiddetle kınandı.

Filistin halkının meşru haklarını yok sayan bu adımın bölgesel barış, güvenlik ve istikrara hizmet etmeyeceği vurgulanan bildiride, şunlar kaydedildi:

"Barış sürecinde ortaya konulan yerleşik parametreleri aşındırma riski taşıyan bu kararın bölgede yol açacağı menfi sonuçların sorumluluğu da bütünüyle ABD yönetimine ait olacaktır. Ayrıca bu adımdan cesaret alan İsrail güvenlik güçlerinin barışçı gösteri yapan Filistinlilere uygulamakta oldukları katliamı lanetliyoruz.

Filistin meselesi kalıcı ve adil bir çözüme kavuşmadıkça, Filistin halkına karşı adaletsiz yaklaşımlar sürdükçe, ne bölgesel ne de küresel huzur ve istikrar mümkün olacaktır. Bölgede adil, kapsamlı ve sürdürülebilir barışın tesisi için uluslararası bütün örgütlerin gereğini yerine getirmesini temenni ediyoruz."

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