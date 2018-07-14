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İsrail'in Gazze'ye saldırısında 1 kişi yaralandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.07.2018 16:09 | Son Güncelleme

İsrail'in Gazze'ye saldırısında 1 kişi yaralandı

İsrail savaş uçaklarının Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli'nin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kasam Tugayları'na ait bazı hedefleri vurduğunu duyurmuştu.

İsrail'in hava saldırısının ardından Gazze'den sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim yerlerine roket atıldığı ileri sürülmüştü.

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