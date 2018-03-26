İsrail’in Hizbullah mevzilerini bombaladığı iddiası

İsrail’in Lübnan’ın Suriye sınırındaki Baalbek şehrinde bulunan Hizbullah askeri pozisyonlarını bombaladığı iddia edildi.

İsrail medyasında çıkan haberlere göre, İsrail savaş uçaklarının Lübnan’ın Suriye sınırındaki Baalbek şehrinde bulunan Hizbullah askeri mevzilerini bombaladığı iddia edildi. Haberlerde, "İsrail saldırılarının Baalbek’e komşu olan dağlardaki Hizbullah askeri mevzilerini hedef aldı" ifadeleri yer aldı. İsrail askeri basın mensupları konuyla ilgili haberlerin gerçek olmadığına vurgu yaptı. Askeri basın mensupları, "İsrail, Baalbek’teki Hizbullah mevzilerine herhangi bir saldırıda bulunmadı" şeklinde bir açıklamada bulundu.

İsrail ordusu, son beş yıl içinde Hizbullah milislerinin askeri mevzilerini ve Suriye rejimini hedef alan birçok saldırıda bulundu.