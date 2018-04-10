HABER

İsrail’in Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri’ne çağrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2018 17:48 | Son Güncelleme

Rusya, Suriye ve Gazze Şeridi’nde kötüleşen durumu görüşmek üzere İsrail’in Moskova Büyükelçisini Rusya Dışişleri’ne çağırdı.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Ortadoğu’daki yaşanan olayları, özellikle de Suriye ve Gazze Şeridi’nde kötüleşen durumu görüşmek üzere İsrail Büyükelçisi Garry Koren’in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıklayarak, “Biz onu Suriye hakkında konuşmaya davet ettik, durum orada hızla ilerliyor” dedi.Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "9 Nisan’da İsrail’e ait iki F-15 uçağı, Suriye’nin hava sahasına girmeden T-4 havaalanını Lübnan topraklarından 8 güdümlü füze fırlattı.

Rusya, Suriye ve Gazze Şeridi’nde kötüleşen durumu görüşmek üzere İsrail’in Moskova Büyükelçisini Rusya Dışişleri’ne çağırdı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Ortadoğu’daki yaşanan olayları, özellikle de Suriye ve Gazze Şeridi’nde kötüleşen durumu görüşmek üzere İsrail Büyükelçisi Garry Koren’in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıklayarak, “Biz onu Suriye hakkında konuşmaya davet ettik, durum orada hızla ilerliyor” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "9 Nisan’da İsrail’e ait iki F-15 uçağı, Suriye’nin hava sahasına girmeden T-4 havaalanını Lübnan topraklarından 8 güdümlü füze fırlattı. Güdümlü füzelerden beşi Suriye’nin hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” ifadeleri kullanılmıştı.

Dehşet Çiftliği yıkıldı!Dehşet Çiftliği yıkıldı!
Sokak ortasında dehşet! Polis inceleme yapıyorSokak ortasında dehşet! Polis inceleme yapıyor
Trump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlamaTrump'ın başı yine dertte! Kainat güzelinden şok suçlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Son dakika! Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı iddiası

Son dakika! Yunan askeri, Türk helikopterine uyarı ateşi açtı iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!

Akşener'den Erdoğan'a çok sert sözler: Bu Habur rezaletini de aşmıştır!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Karamollaoğlu'ndan "ittifak" açıklaması! 'Anlaştık' dedi tarih verdi!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çağrısına yanıt: Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çağrısına yanıt: Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrin'i Esad'a bırakın' çağrısına yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Afrin'i Esad'a bırakın' çağrısına yanıt

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.