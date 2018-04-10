İsrail’in Moskova Büyükelçisi, Rusya Dışişleri’ne çağrıldı

Rusya, Suriye ve Gazze Şeridi’nde kötüleşen durumu görüşmek üzere İsrail’in Moskova Büyükelçisini Rusya Dışişleri’ne çağırdı.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Ortadoğu’daki yaşanan olayları, özellikle de Suriye ve Gazze Şeridi’nde kötüleşen durumu görüşmek üzere İsrail Büyükelçisi Garry Koren’in Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını açıklayarak, “Biz onu Suriye hakkında konuşmaya davet ettik, durum orada hızla ilerliyor” dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "9 Nisan’da İsrail’e ait iki F-15 uçağı, Suriye’nin hava sahasına girmeden T-4 havaalanını Lübnan topraklarından 8 güdümlü füze fırlattı. Güdümlü füzelerden beşi Suriye’nin hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” ifadeleri kullanılmıştı.
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