İsrail'in şehit ettiği Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi

Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralandıktan sonra şehit olan Abdullah Muhammed eş-Şehri (28) son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Ömer Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Filistinli gencin naaşı toprağa verildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün İsrail askerlerinin sınırda barışçıl gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açması sonucu yaralanan Şehri'nin, Han Yunus'taki hastaneye kaldırıldığını, ancak kurtarılamayarak şehit düştüğünü bildirmişti.

- İsrail askerleri sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 34 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla kişi de yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.