HABER

İsrail'in şehit ettiği Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 15:02 | Son Güncelleme

İsrail'in şehit ettiği Filistinli gencin cenazesi toprağa verildi

Gazze Şeridi'nin doğu sınırında İsrail askerlerinin kurşunuyla yaralandıktan sonra şehit olan Abdullah Muhammed eş-Şehri (28) son yolculuğuna uğurlandı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde düzenlenen cenaze törenine yüzlerce kişi katıldı. Ömer Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Filistinli gencin naaşı toprağa verildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün İsrail askerlerinin sınırda barışçıl gösteri düzenleyenlerin üzerine ateş açması sonucu yaralanan Şehri'nin, Han Yunus'taki hastaneye kaldırıldığını, ancak kurtarılamayarak şehit düştüğünü bildirmişti.

- İsrail askerleri sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden bu yana 34 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla kişi de yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

Suriye krizinde son dakika gelişme!Suriye krizinde son dakika gelişme!
Eski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarıEski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarı
Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İsrail saldırısı şehit olan Filistinli toprağa verildi

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Aslı Enver ve Murat Boz ayrıldı

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

FETÖ'nün yeni haberleşme programı deşifre oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar

Selahattin Demirtaş: Ben orada ölürsem tabutumu dik çıkarsınlar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-Rusya krizine ilişkin açıklama

CHP'li Eşkinat, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısında

CHP'li Eşkinat, 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısında

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan fezleke çıkışı: Hazırlatmazsanız şerefsizsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saatinde dikkat çeken detay

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kulisleri hareketlendiren gelişme

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Kulisleri hareketlendiren gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.