AK Parti İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı, İsrail askerlerinin Gazze'de Filistinlileri hedef almasına ilişkin, "Şu anda İsrail'in yaptığı bir soykırımdır, açık ve net bir soykırımdır. İsrail'in yaptığının Nazilerin yaptığından hiçbir farkı yoktur. Bu acıyı en iyi bilmesi gereken İsrail devleti vatandaşlarıdır." dedi.

Kavakcı, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması sırasında, Gazze'de yaşananlara yönelik AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs'te ABD Büyükelçiliğinin açılmasıyla yaşanan olayların ve katliamların insanlık vicdanını kanattığını belirtti. Kavakcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin başından beri bu haksızlığa "dur" dediğini ifade etti.

Kavakcı, geçen sene Birleşmiş Milletlerde (BM) Türkiye'nin liderliğiyle, 128 oy ile ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması kararının reddedildiğini hatırlatarak, "Amerika böylece Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan edebileceğini zannediyor. Ancak bunun uluslararası hukuk açısından hiçbir geçerliliği olmadığını biliyoruz. Biz bu süreçte masum on binlerce Filistinlinin hayatını hiçe sayan işgalci İsrail devletini kınıyoruz. Uluslararası hukuku ve uluslararası ceza mahkemelerini vazifelerini yapmaya davet ediyoruz." diye konuştu.