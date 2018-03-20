KUDÜS (AA) - İsrail Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant, Batı Şeria'nın işgal altında kalması ve buradaki yerleşim birimlerinin sağlamlaştırılması çağrısında bulundu.
İsrail radyosunun haberine göre Galant, İsrail'in Batı Şeria ile "Ağvar" adıyla bilinen Ürdün Vadisi'nin tümünü kontrol altında tutması ve buralardaki yerleşim birimlerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.
Batı Şeria'nın doğusundaki Ağvar bölgesine işaret eden Galant, "İsrail'in doğu sınırının korunması için Kudüs'ün doğusu müstahkem bir kaledir." dedi.
Yahudi yerleşim birimlerinin güçlendirilmesi gerektiğini ileri süren İsrailli Bakan, söz konusu yerleşim birimlerinin geliştirilmesi için ayrılan fonların geçmiş hükümetlere göre kendi dönemlerinde iki kat arttığını vurguladı.
Son yıllarda Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimleri faaliyetlerini yoğunlaştıran İsrail, bu konuda alınmış tüm BM kararlarını hiçe sayarak Filistinlilerin topraklarına el koymaya devam ediyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, mart ayı başında gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında yaptığı açıklamada "Filistin-İsrail çekişmesinde çözüm ne olursa olsun Ürdün'ün batısındaki Ağvar bölgesi İsrail'in güvenlik kontrolü altında kalacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
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