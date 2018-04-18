İsrailli bakandan İran ve Hamas’a: “Uyarılarımızı ciddiye alın”

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, başkent Tel Aviv’deki Savaşta Toprağa Düşen Askerleri Anma Günü töreninde İran ve Hamas’ın uyarılarını ciddiye almaları gerektiğini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, başkent Tel Aviv’deki Kiryat Shaul Askeri Mezarlığı’nda gerçekleştirilen Savaşta Toprağa Düşen Askerleri Anma Günü töreninde konuştu. Lieberman, durumun kırılgan ve patlamaya hazır olduğunu, İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) tüm gücünün her an gerekli olabileceğini söyleyerek, İran ve Hamas’a, "Uyarılarımızı hesaba katıp ciddiye alın" dedi. Lieberman, “Macera aramıyoruz, ancak İsrail devletinin ve vatandaşlarının güvenliği söz konusu olduğunda uzlaşmayacağız. Kuzeydeki ve güneydeki komşularımıza tavsiyem uyarılarımızı hesaba katın" şeklinde konuştu.