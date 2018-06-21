"İstanbul'da içinde 7 milyon cilt kitap olacak kütüphane kurulacak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "İstanbul'da içinde 7 milyon cilt kitap olacak bir kütüphane kurulacak. Burası sadece İstanbullular için değil dünya çapında ve farklı ülkelerden gelen turistlerin İstanbul'a gelmişken mutlaka göreceği bir alan olacak." dedi. Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'nin seçim kampanyası boyunca projelerini açıklayan parti olduğunu, muhalefetin ise AK Parti'nin projelerini durdurma yönünde hareket ettiğini söyledi. Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğine işaret eden Karaaslan, insanları yaşanabilir şehirlere kavuşturduklarını, bundan sonra yeni ihtiyaçları ve beklentileri karşılamaya yönelik çok önemli hamleleri olacağını anlattı. "Millet Bahçeleri" projesinin bunlardan biri olduğunu aktaran Karaaslan, şöyle devam etti: "Toplumda çok büyük heyecan uyandıran, toplumun ve şehirlerin ihtiyaçlarını göz önüne alan çok yeni bir modele geçiyoruz. Millet Bahçeleri Türkiye'nin gündemindeki en önemli başlıklardan biridir. Bugüne kadar 'ben çevreciyim' diyenlerin hayalini bile kuramadığı hamledir Millet Bahçeleri. Atatürk Havalimanı, dünyanın en büyük havalimanı açıldığında tamamen parka dönüşecek. Sadece burası Türkiye için değil, dünya için de çok önemli bir çekim merkezi haline gelecek. Şehir içindeki eski stadyumlar yıkılıp millet bahçesi olacak ve şehirlerimiz nefes alacak. Millet bahçeleri vatandaşlarımızın ailesi ile ağaçların altında stresini atacağı, şehirlerin çekim merkezi haline gelecek. Bu, devrim niteliğinde bir hamledir."

- "Bu mekanlarda fikir üretilecek" Millet Kıraathaneleri Projesi'nin de önemli olduğuna dikkati çeken Karaaslan, şunları kaydetti: "Proje açıkladıktan sonra yine muhalefetin çok alışık olduğumuz tavrı ile karşılaştık. Kıraat Arapça'da 'okumak' anlamına gelir, hane de mekandır. Yani kıraathane yüzyıllardır olduğu gibi asıl anlamı ile buluştu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bu proje, tarihteki anlamının güncellendiği, modernize edildiği, gençlerin okuduğu, araştırdığı, bunu yaparken arkadaşları ile sosyalleştiği, sohbet ettiği, internet imkanlarından faydalandığı bir mekandır. AK Parti iktidarı artık kültürü, sanatı, çevreyi merkezi alan, dolayısıyla şehirlerin temel sorunlarını çözmüş, bununla gurur duyan, diğer taraftan bunu geliştirmek için çok büyük bir iddiayı ortaya koyan anlayışla hareket etmektedir. Bana göre bu mekanlarda fikir üretilecek. Yeni fikirlere Türkiye'nin hiçbir dönem olmadığı kadar çok ihtiyacı var. " Karaaslan, Millet Kütüphaneleri Projesi'ni de yeni dönemde hayata geçireceklerini dile getirerek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bulunan kütüphanenin Avrupa ve dünyanın dikkatini çekecek bir mekan olduğunu vurguladı.

Burada 5 milyon cilt kitap bulunduğunu belirten Karaaslan, gençlerin gelecek ile ilgili hazırlayacağı projelere ve hedeflere zemin hazırlayacak bir kütüphane olduğunun altını çizdi. Çiğdem Karaaslan, şunları söyledi: "İstanbul'da içinde 7 milyon cilt kitap olacak bir kütüphane kurulacak. Burası sadece İstanbullular için değil dünya çapında ve farklı ülkelerden gelen turistlerin İstanbul'a gelmişken mutlaka göreceği bir alan olacak. Yani bizler emanet olarak aldığımız şehirlerimizde çok önemli yeni emanetler bırakacağız gelecek nesillere. 16 yıldır Türkiye'nin mimarları olarak ülkemizin bütün kentlerinde şehirleşme hamlelerini, toplu konut hamlelerini, ihtiyaçları, eğitimden sağlığa, ulaşımdan adalete kadar bütün alanlarda yaptığımız icraatlarda çevreyi, doğayı, insanı, bütün yaratılanları merkeze alan bir anlayışla kültür sanat üreten, inşallah gelecek kuşaklara ışık tutan mekanlar yapmayı hedefliyoruz." AK Parti'nin yaptığı projelerle gençlerin büyük desteğini aldığını belirten Karaaslan, "AK Parti, Türkiye'de ilk kez, gençlerden hiçbir partinin almadığı kadar destek alarak 24 Haziran seçimlerinden çıkacak. Çünkü önümüzdeki dönemde vadettiğimiz yatırımların büyük bölümüyle gençlerin istihdam olanaklarından faydalanması, hem eğitim olanaklarının genişletilmesi hem bu imkanlara ulaşma kabiliyetinin artırılması hem de kültüre, sanata gençlerin ilgisinin yasal düzenlemelerle daha da genişletilmesini amaçlıyoruz. Çocuklar için de tasarım atölyeleri yapacağız. Onların hayal güçlerini güçlendirecek çok önemli yeni mekanlar tasarlayacağız." ifadelerini kullandı.