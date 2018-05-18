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İstanbul'da Kudüs zirvesi: Katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 20:35 | Son Güncelleme

ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasından sonra meydana gelen gelişmeler üzerine Türkiye'nin acil çağrısıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı  İstanbul'da başladı.

İstanbul'da Kudüs zirvesi: Katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi

İstanbul,(DHA)

ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasından sonra meydana gelen gelişmeler üzerine Türkiye'nin acil çağrısıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı İstanbul'da başladı.
İstanbul Kongre Merkezi'ndeki katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı.

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İstanbul'da Kudüs zirvesi: Katılımcılar aile fotoğrafı çektirdiİstanbul'da Kudüs zirvesi: Katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi

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