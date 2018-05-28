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İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 15:42 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Kahraman: - "Fetih ruhunu canlı tutmak, geleceğimizin teminatıdır. Bu ruh ve azimle Türkiye'miz çok ileri noktalara ulaşacak, tarihinin kendine yüklediği misyonu en iyi şekilde yerine getirecektir" - "İstanbul'un fethi ile doğu medeniyeti, askeri sahada olduğu gibi ilim, irfan, sanat, edebiyat ve mimaride de batı medeniyetine karşı mutlak üstünlüğünü kabul ettirmiştir"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul'un fethinin tarihi önemine işaret ederek, "Fetih ruhunu canlı tutmak, geleceğimizin teminatıdır. Bu ruh ve azimle Türkiye'miz çok ileri noktalara ulaşacak, tarihinin kendine yüklediği misyonu en iyi şekilde yerine getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman, İstanbul’un fethinin 565'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sahip olduğu manevi ve maddi değerlerle dünyanın en güzel ve en kadim şehirlerinden olan İstanbul'un fethinin 565'inci yılının kutlandığını belirten Kahraman, "Atamız Fatih Sultan Mehmet Han, henüz 21 yaşında iken gerçekleştirdiği bu fetihle, Peygamber Efendimizin müjdesine ulaşmış, bir çağı kapatıp yeni bir çağı açmıştır." ifadelerini kullandı.

Fetih hadisinde "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur." buyrulduğunu hatırlatan Kahraman, 26 sefer-i hümayuna çıkan Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Osmanlı Devleti'nin sınırlarını üç kıtaya genişlettiğini kaydetti.

Kahraman, şöyle devam etti:

"Bilecik-Söğüt’e yerleşen 400 çadırlık bir aşiretten, üç kıta, yedi denize hükmeden, sınırları 20 milyon kilometrekareye ulaşan ve bir cihan devleti doğuran ruh, cihat ruhudur. Fatih, üstün meziyetleri olan şair, çiçek ve mücevher konularında uzman padişahlarımızdandır. Küçüklüğünden itibaren matematik, geometri, hadis, tefsir, fıkıh, kelam ve tarih ilimlerini de öğrendi. Arapça, Farsça'nın yanında, Latince Yunanca'yı da biliyordu. Soğukkanlı ve cesurdu. Aynı zamanda çok merhametli ve hoşgörülü idi. Askeri ve siyasi alanda eşsiz bir dehaya sahipti. Ayrıca çok başarılı bir diplomattı. İstanbul'un fethi ile tarihin seyrini değiştirdi."

-"İstanbul'un fethi batıda medeniyet sahasında yeni arayışları başlattı"

Kahraman, İstanbul’un fethi ile doğu medeniyetinin, askeri sahada olduğu gibi ilim, irfan, sanat, edebiyat ve mimaride de batı medeniyetine karşı mutlak üstünlüğünü kabul ettirdiğinin altını çizerek, "İkinci Roma’nın kalbinin Müslümanlarca teslim alınmasının öfkesi, batıda medeniyet sahasında yeni arayışları başlatmıştır." görüşünü dile getirdi.

Fetih ruhunu canlı tutmanın, geleceğin teminatı olduğunu belirten Kahraman, "Bu ruh ve azimle Türkiye'miz çok ileri noktalara ulaşacak, tarihinin kendine yüklediği misyonu en iyi şekilde yerine getirecektir. Bu inançla; mübarek fethin 565'inci yılında fatihimizi, fetih şehitlerimizi, fethin manevi önderlerini rahmet, minnet ve şükranla anıyor, her sahada nice fetihler niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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