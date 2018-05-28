İstanbul'un fethinin 565. yıl dönümü

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul'un fethinin tarihi önemine işaret ederek, "Fetih ruhunu canlı tutmak, geleceğimizin teminatıdır. Bu ruh ve azimle Türkiye'miz çok ileri noktalara ulaşacak, tarihinin kendine yüklediği misyonu en iyi şekilde yerine getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kahraman, İstanbul’un fethinin 565'inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sahip olduğu manevi ve maddi değerlerle dünyanın en güzel ve en kadim şehirlerinden olan İstanbul'un fethinin 565'inci yılının kutlandığını belirten Kahraman, "Atamız Fatih Sultan Mehmet Han, henüz 21 yaşında iken gerçekleştirdiği bu fetihle, Peygamber Efendimizin müjdesine ulaşmış, bir çağı kapatıp yeni bir çağı açmıştır." ifadelerini kullandı.

Fetih hadisinde "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur." buyrulduğunu hatırlatan Kahraman, 26 sefer-i hümayuna çıkan Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Osmanlı Devleti'nin sınırlarını üç kıtaya genişlettiğini kaydetti.