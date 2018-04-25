İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

AK Parti -MHP'nin adayının Erdoğan olması netleşirken, muhalefetteki adaylar merak konusu oldu.
Son gelen kulislere göre; Saadet Partisi İYİ Parti'yi Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda ikna etmeye çalışıyor.
Zira CHP yönetimi, Saadet Partisi tarafından kendisine yapılan Gül teklifine "hayır cephesinin diğer bileşenlerini ikna edin, ondan sonra görüşelim" yanıtını verdi.
CHP yönetimi Karamollaoğlu'na İYİ Parti'yi adres göstererek, baskıdan kurtuluyor. Zira Gül, aday olmayı kabul ediyor.
Ancak "en doğru anı bekleyen" Gül, muhalefetin ortak adayı olması durumunda sahneye çıkma şartı sunuyor.
Odatv'nin haberine göre; Bu açıdan hem CHP'nin yönetici bir kanadı, hem de Saadet Partisi, Gül konusunda uzlaşmış görünüyor.
Ancak İYİ Parti bu konuda ikna edilemedi.
Gül Planı şuydu:
Bugün Abdullah Gül, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu “Erbakan Ödülleri” töreninde buluşacak ve Gül'ü aday olarak gösterecekti. Ahmet Türk'ten Ziya Pir'e ardı ardına Gül'e destek açıklamalarının geldiği HDP ise, görüntüde bu ittifaka katılmayacak ancak, gerekirse vereceği destekle sürece dahil olacaktı. Bu süreçte özellikle "İstanbul sermayesi" olarak bilinen kesimin de baskısı vardı. Ancak İYİ Parti'nin ikna edilememesi, planı şimdilik suya düşürdü.
İYİ Parti yönetimi de bu planın önünü keserek adaylarını Akşener olarak açıkladı. Nitekim Akşener ve yardımcısı Musavat Dervişoğlu bugün manidar bir açıklama ile söz konusu plana dikkat çekti.
"Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı öncesi ve sonrasında da, çeşitli fırsatlarla, siyaset dizaynında devreye giren kıymeti kendinden menkul çevreler" diyerek söz konusu "siyaset mühendisleri"ne mesaj verilirken, "söz konusu çevrelerin anlamsız çabalarından hareketle, siyaset mekanizmasında sorumluluk üstlenenlerin, durumdan vazife çıkararak, İYİ Parti'ye bir Cumhurbaşkanı Adayı önerme nezaketsizliği sergileyeceklerine ihtimal dahi vermiyoruz” ifadeleriyle, bu plana karşı olunduğunun altı çizildi.
Hatta Gül'ün yakın arkadaşı Fehmi Koru da bir başka "Gülcü" Ruşen Çakır'ın Medyascope kanalında "Meral Akşener aday olmakta ısrar ederse büyük ihtimalle Gül'ün aday olmayacağını düşünüyorum" sözleriyle planın suya düştüğünü anlattı:
Koru'nun Erdoğan'a ilk turda seçim kazandıran "Ekmel Bey vakası"nın başarısız olmadığını iddia etmesi de dikkat çekti.
Bu sözler CHP'ye bir mesajdı. Çünkü CHP'de "2. Ekmel Bey vakası"nın başarısı konusunda şüpheler var.
Zira CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Ekmeleddin İhsanoğlu olayı özel bir konjonktürde yaşanmış, Milliyetçi Hareket Partisi'nin demokrasiye kurduğu tuzak" derken; Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ona "Ekmeleddin İhsanoğlu o dönem için yanlış bir isim değildi" sözleriyle karşı çıkmıştı.
Akşener'in ikna edilememesiyle tüm partileri tek bir aday etrafından buluşturmayı hedefleyen "2. Ekmel Bey projesi" suya düştü.
CHP Parti Meclisi Kılıçdaroğlu'na "ittifak için tam yetki" vererek Gül Projesi'nin önünü açtı ama...
Abdullah Gül'ün Saadet Partisi'nin 100 bin imza toplanabilirse adayı olması da, Akşener varken CHP'nin Saadet'le birlikte Gül'ü çıkarması da artık çok zor.
Asıl merak edilen ise şu: CHP'den İYİ Parti'ye geçen vekiller, İYİ Parti'nin Gül için ikna edilememesi sonrası Akşener'in adaylığı için imza verecekler mi?
Zira Meral Akşener'in gazeteci İsmail Küçükkaya'ya partisinin 20 milletvekili sayısına ulaşmasına rağmen imza toplamaya başladığını ve 100 bin imzayla Cumhurbaşkanlığına aday olacağını söylemesi, kafaları daha da karıştırdı.
Yoksa İYİ Parti'ye 15 vekil, Akşener'in seçime girmemesi için mi verilmişti?
Akşener, "100 bin imza ile aday olarak" diyet ödemeyi de red mi ediyordu?
Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile görüşmesi sonrasında "25 Haziran'a gülen bir Türkiye ile uyanacağız" dedi ancak, haklı mı çıkacak önümüzdeki günlerde belli olacak
Kısacası her şeyi Akşener'in adaylığı belirleyecek.
Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini
Son dakika! 10 maddelik uyum paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: 15 bin 500 kişi alınacak
CHP'de flaş karar! Meral Akşener görüşmesi sonrası Genel Merkez'de toplanacaklar
İstanbul Şişli'de taksici dehşeti! Yoldan karşıya geçen yayayı bıçakladı
Mardin Midyat'ta eski bir kuyuda kadın cesedi bulundu
Trump: Kalıcı bir iz bıraktıktan sonra Suriye'den çıkacağız
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgü
2018 MSÜ tercih sayfası: MSB Milli Savunma Üniversitesi öğrenci alımı tercihleri başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum