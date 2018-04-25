İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

AK Parti -MHP'nin adayının Erdoğan olması netleşirken, muhalefetteki adaylar merak konusu oldu. Son gelen kulislere göre; Saadet Partisi İYİ Parti'yi Abdullah Gül'ün adaylığı konusunda ikna etmeye çalışıyor. Zira CHP yönetimi, Saadet Partisi tarafından kendisine yapılan Gül teklifine "hayır cephesinin diğer bileşenlerini ikna edin, ondan sonra görüşelim" yanıtını verdi. CHP yönetimi Karamollaoğlu'na İYİ Parti'yi adres göstererek, baskıdan kurtuluyor. Zira Gül, aday olmayı kabul ediyor. Ancak "en doğru anı bekleyen" Gül, muhalefetin ortak adayı olması durumunda sahneye çıkma şartı sunuyor. Odatv'nin haberine göre; Bu açıdan hem CHP'nin yönetici bir kanadı, hem de Saadet Partisi, Gül konusunda uzlaşmış görünüyor. Ancak İYİ Parti bu konuda ikna edilemedi. Gül Planı şuydu: Bugün Abdullah Gül, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu “Erbakan Ödülleri” töreninde buluşacak ve Gül'ü aday olarak gösterecekti. Ahmet Türk'ten Ziya Pir'e ardı ardına Gül'e destek açıklamalarının geldiği HDP ise, görüntüde bu ittifaka katılmayacak ancak, gerekirse vereceği destekle sürece dahil olacaktı. Bu süreçte özellikle "İstanbul sermayesi" olarak bilinen kesimin de baskısı vardı. Ancak İYİ Parti'nin ikna edilememesi, planı şimdilik suya düşürdü.

İYİ Parti yönetimi de bu planın önünü keserek adaylarını Akşener olarak açıkladı. Nitekim Akşener ve yardımcısı Musavat Dervişoğlu bugün manidar bir açıklama ile söz konusu plana dikkat çekti. "Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı öncesi ve sonrasında da, çeşitli fırsatlarla, siyaset dizaynında devreye giren kıymeti kendinden menkul çevreler" diyerek söz konusu "siyaset mühendisleri"ne mesaj verilirken, "söz konusu çevrelerin anlamsız çabalarından hareketle, siyaset mekanizmasında sorumluluk üstlenenlerin, durumdan vazife çıkararak, İYİ Parti'ye bir Cumhurbaşkanı Adayı önerme nezaketsizliği sergileyeceklerine ihtimal dahi vermiyoruz” ifadeleriyle, bu plana karşı olunduğunun altı çizildi. Hatta Gül'ün yakın arkadaşı Fehmi Koru da bir başka "Gülcü" Ruşen Çakır'ın Medyascope kanalında "Meral Akşener aday olmakta ısrar ederse büyük ihtimalle Gül'ün aday olmayacağını düşünüyorum" sözleriyle planın suya düştüğünü anlattı: Koru'nun Erdoğan'a ilk turda seçim kazandıran "Ekmel Bey vakası"nın başarısız olmadığını iddia etmesi de dikkat çekti.