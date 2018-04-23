İşte CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekiliyle ilgili tüm detaylar

CHP ile 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde ittifak görüşmesi yaptığı İYİ Parti arasında ilk işbirliği, ilk sonucunu verdi. Cuma gecesi İstanbul’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in kamuoyuna duyurulmayan gizli görüşmesinde, YSK’nın İYİ Parti’nin seçimlere girmemesi yönünde karar verme ihtimaline karşı Meclis’te grup kurulması kararı alındı. Beş milletvekili bulunan İYİ Parti’nin Meclis’te grup kurması için gerekli olan 20 sandalyeye ulaşması için CHP’den 15 milletvekilinin istifa etmesi gerekiyordu. KILIÇDAROĞLU BELİRLEDİ Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre Akşener ile gerçekleşen görüşmenin ardından kurmaylarıyla durum değerlendirmesi yapan Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’nin seçimlere katılması için 15 milletvekilinin istifa etmesi seçeneği için düğmeye bastı. İstifa edecek milletvekillerinin isimlerini Kılıçdaroğlu belirledi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu’nun talimatı doğrultusunda cumartesi günü isimleri belirlenen 15 milletvekilini telefonla tek tek arayarak dün saat 11.00’de Meclis’te toplantıya çağırdı.

ŞAŞIRDILAR AMA... CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, 15 milletvekiliyle dün Meclis’te buluştu. İYİ Parti’nin seçimlere girmesi için grup kurma seçeneğinin gündemde olduğu ve bu konuda genel başkanın talimatıyla isimlerinin belirlendiği ifade edilerek vekillerden partiden istifa etmeleri istendi. Şok talep karşısında şaşkınlıklarını gizlemeyen milletvekilleri, Kılıçdaroğlu’nun talimatına firesiz uyma kararı aldı. 2 saatlik toplantı sonunda, Kılıçdaroğlu tarafından isimleri belirlenen 15 milletvekili CHP’den istifa ve İYİ Parti’ye katılma dilekçelerini imzalayarak grup başkanvekillerine teslim etti. İstifa dilekçelerinin verilmesinin ardından 15 milletvekili, CHP Grup Başkanvekilleri ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile basın toplantısı yaptı. Engin Altay, “YSK’nın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan hangi siyasi partilerin seçimlere katılabileceği ile ilgili istediği görüş İYİ Parti bakımından müspet ve lehte olmasına rağmen yapılan toplantıda İYİ Parti’nin seçimlere katılma ehliyetine sahip olduğuna dair bir kararın alınamamış olması hukuki değil, siyasi bir tasarruftur.

YSK’nın bir demokrasi ayıbına zorlanması, YSK’nın bir demokrasi ayıbına imza atmamasına fırsat ve imkân tanımak istiyoruz. Demokrasinin kazanması için, yargının siyasi tasarrufunun ortadan kaldırılması için, siyasi değil ama demokratik bir tasarrufla

CHP’ye mensup 15 milletvekili partimizden bugün istifa ettiler ve İYİ Parti’ye katıldılar” dedi. Altay, “Milletvekillerimiz, demokrasi için İYİ Parti’ye gitme kararı aldılar. Arkadaşlarımız, demokrasiye yönelik gaspa, kumpasa zırh olmuşlardır. İYİ Parti’ye geçişin tek cümlelik açıklaması budur” diye konuştu. Tezcan ise “15 milletvekilimiz genel başkanımızın talimatıyla istifa ederek İYİ Parti’ye geçmiştir. Tarih bu arkadaşlarımızı demokrasi kahramanları olarak hatırlayacaktır. Demokrasinin önüne kurulan tuzakları temizleme adımıdır. İYİ Parti’nin seçimlere girme hakkı olduğunu herkes biliyor” ifadesini kullandı. KANUN NE DİYOR? Seçim Kanunu’nda, “siyasi partilerin milletvekili genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az 6 ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gruplarının bulunması şartı” yer alıyor.