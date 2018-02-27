İşte CHP’nin tüzük taslağı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 9-10 Mart'ta tüzük kurultayı için çağrıda bulunmuştu. Partiden yapılan açıklamada ise 19. Olağanüstü Kurultay'ın 9-10 Mart tarihlerinde toplanacağı duyurulmuştu.

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, bunun üzerine bir taslak tüzük hazırlandı. Hazırlanan tüzük taslağında, üyeler "üye" ve "destekçi üye" olarak ikiye ayrıldı. Üye tanımı "parti çalışmalarına aktif olarak katılan ve düzenli aidat ödeyen" ifadesi ile yapıldı. Parti seçimlerinde destekçi üyelere oy hakkı verilmezken, cumhurbaşkanı adayının belirleniş biçimi de tüzüğe yazıldı.

CUMHURBAŞKANI ADAYININ BELİRLENİŞ BİÇİMİ

Taslağa göre, cumhurbaşkanı adayı seçmen yoklaması, önseçim, aday yoklaması ya da merkez yoklaması yöntemlerinden biriyle yapılacak. Yöntemi parti meclisi kararlaştırken, mevcut tüzükte tüm üyeleri genel başkan tarafından belirlenen merkez yönetim kurulu için parti meclisi'ne hak tanındı. Örgütlerden sorumlu, idari ve mali işlerden, hukuk işlerinden, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları ile genel sekreter ise genel başkan tarafından belirlenecek. Sayısı ve görev alanı genel başkan tarafından belirlenecek diğer üyeleri ise parti meclisi seçecek.