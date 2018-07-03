İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatı üzerine hazırlanan yasa teklifi taslağında, “Sahipli veya sahipsiz hayvanı kasten öldüren kişinin iki yıldan beş yıla kadar, vücuduna acı veren, sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişinin de bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası” ile cezalandırılması öngörülüyor.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Bahçeli, partinin 26. dönemde hazırladığı Hayvanları Koruma Yasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair yasa Teklifi’nde revize istedi. MHP’nin teklifi ile TCK’ye, “Sahipli veya sahipsiz hayvanı kasten öldüren kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ile “Hayvanları Koruma Kanunu ve Kara Avcılığı Kanununda tanımlandığı şekliyle hayvanların kesimi ve avlanmasına dışında kasten sahipli veya sahipsiz hayvanların vücuduna acı veren, sağlığının veya algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükümlerinin getirilmesi öngörülüyor.
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