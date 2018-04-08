HABER

İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 20:44 | Son Güncelleme

Yeniçağ gazetesi yazarı Batuhan Çolak, İYİ Parti-Demokrat Parti ittifakının yüzde 90 oranında gerçekleşeceğini söyledi. Çolak, "Saadet Partisi de çok büyük ihtimalle olacak gibi gözüküyor" dedi.

İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti

Yeniçağ gazetesi yazarı Batuhan Çolak, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı. İYİ Parti'nin, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kuracağını iddia eden Çolak, aldığı kulis bilgisini canlı yayında aktardı.

'İYİ PARTİ-SAADET PARTİSİ-DP İTTİFAKI KURULUYOR'

Çolak, "Son edindiğim ciddi bir kulis bilgisini sizinle paylaşayım. Demokrat Parti, yüzde 90 oranında İYİ Parti'nin çatısı altında seçimlere girmeyi kabul etmiş durumda yani anlaşmış durumdalar, el sıkışmışlar. Demokrat Parti'nin elindeki Fethiye Belediyesi de İYİ Parti'ye geçtiğini açıklayacak. Yüzde 90 oranında Demokrat Parti İYİ Parti ile el sıkışmış durumda. Saadet Partisi de çok büyük ihtimalle olacak gibi gözüküyor" diye konuştu.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu fena patladıSaadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu fena patladı
Meral Akşener o isimlerin üstünü çizdiMeral Akşener o isimlerin üstünü çizdi
Son seçim anketinde Meral Akşener bombasıSon seçim anketinde Meral Akşener bombası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İYİ parti batuhan çolak ittifak Saadet Partisi Demokrat Parti

En Çok Okunan Haberler

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Kaya Çilingiroğlu: Hülya Avşar ilgi çekmek adına soyunabilir

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Oyunun adı 'Bayrak' olunca... Tiyatroda olay!

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Esra Erol ile Alişan arasında 'Eda' krizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz var

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu fena patladı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu fena patladı

Binali Yıldırım'dan yasa dışı göç açıklaması

Binali Yıldırım'dan yasa dışı göç açıklaması

Meral Akşener: Çiftlik Bank eşittir Tosun, Tosun eşittir AK Parti

Meral Akşener: Çiftlik Bank eşittir Tosun, Tosun eşittir AK Parti

HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.