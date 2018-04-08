İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti

Yeniçağ gazetesi yazarı Batuhan Çolak, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtladı. İYİ Parti'nin, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kuracağını iddia eden Çolak, aldığı kulis bilgisini canlı yayında aktardı.
'İYİ PARTİ-SAADET PARTİSİ-DP İTTİFAKI KURULUYOR'
Çolak, "Son edindiğim ciddi bir kulis bilgisini sizinle paylaşayım. Demokrat Parti, yüzde 90 oranında İYİ Parti'nin çatısı altında seçimlere girmeyi kabul etmiş durumda yani anlaşmış durumdalar, el sıkışmışlar. Demokrat Parti'nin elindeki Fethiye Belediyesi de İYİ Parti'ye geçtiğini açıklayacak. Yüzde 90 oranında Demokrat Parti İYİ Parti ile el sıkışmış durumda. Saadet Partisi de çok büyük ihtimalle olacak gibi gözüküyor" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
ABD Başkanı Trump: Hayvan Esad
ABD'den çok sert 'kimyasal saldırı' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz var
Türkiye bu vahşeti konuşuyor! Kan donduran ifade
Son dakika! Erdoğan'dan Siirt'e müjdeli haber!
Adana'da telefonda kendini 'ben başkomiser Kemal' diye tanıttı... Yaşadığı korku gözlerine yansıdı
Sosyal medya bu tuzak zeka sorularıyla sallanıyor
Polis durdurduğu otomobilde öyle bir şey buldu ki!
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum