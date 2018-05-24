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İşte liderlerin çizdiği profil! 'Erdoğan değişti, Muharrem İnce ezber bozdu'

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2018 08:13 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimine 1 ay kala en merak edilen konulardan biri de liderlerin bugüne kadar nasıl bir profil çizdiği... Siyasal İletişim Uzmanı Gülfem Saydan Sanver liderlerin performansını değerlendirdi. Sanver, "Erdoğan siyasette hâlâ en popüler lider vasfını koruyor. " dedi. Analize göre; İnce şaşırtıp ezber bozdu. Demirtaş esprili ve mizahı iyi kullanıyor, Karamollaoğlu en sakin ve en ses getiren lider. Sanver, Meral Akşener için ise 'Oy oranı en çok merak edilen lider' değerlendirmesini yaptı

İşte liderlerin çizdiği profil! 'Erdoğan değişti, Muharrem İnce ezber bozdu'

Türkiye erken seçime gidiyor. partiler çalışmalarını hızlandırdı. Peki bu süreçte liderler nasıl bir profil çiziyor. Ödüllü Siyasal İletişim Uzmanı Gülfem Saydan Sanver son virajda liderlerin performansını değerlendirdi.

Sözcü'den Nil Soysal'a konuşan Sanver, " İlk defa iktidarın kampanyasını bir türlü oturtamadığını görüyoruz. Çünkügündem yaratan muhalefet oldu, rüzgarı yakalayan da seçimi alır." dedi

Hangi parti, hangi seçmen grubuna hitap ediyor? Hangi seçmen grupları bu seçimde kritik önem taşıyor? Hangi lider, nerede, hangi hatayı yapıyor? Hangi aday, hangi hamlesinde başarılı?…İşte bütün bu soruların yanıtları:

– Bütün partilerin milletvekilleri listeleri şaşırttı. Üç gündür bunu konuşuyoruz. Siz milletvekilleri listelerini nasıl değerlendirdiniz?

Listelerde heyecan yaratacak yeni isimlerin olmadığını görüyorum. Zaten listeler yeni isimler üzerinden değil, giden isimler üzerinden tartışılıyor. AKP'den bazı bakanların listelerde olmasına karşılık, bazılarının olmamasının da AKP'li seçmenin kafasını karıştırabileceğini düşünüyorum. Ancak iktidar partisinde aday gösterilen bakanların gösterildikleri yer ve sıralarına baktığımız zaman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis seçimlerine verdiği önemi anlıyoruz. Listelerin genelinde üzüntü duyduğum en temel nokta ise kadın adayların sayıca az olmaları.

– CHP'de ön seçimle gelen isimlerin liste dışı kalması seçmeni nasıl etkiler?

Parti örgütleri kendi seçtikleri ve kendileriyle irtibatta olan vekilleri listede görmek ister. Örgüt coşkusunu korumak adına önemlidir bu. Aynı şekilde seçmen de aktif milletvekillerini görmek ister. Bu açıdan baktığımız zaman ben bu isimlerin elenmiş olmasını çok doğru bulmuyorum açıkçası.

– Selahattin Demirtaş'a tahliye çıkmadı. Adaylardan birinin tutuklu olması bu süreci ve dolayısıyla sonucu nasıl etkileyecek?

Yarışan liderlerden birinin tutuklu olması otomatik olarak liderler arasında bir eşitsizlik doğuruyor. Bu seçimde kilit seçmen gruplarından bir tanesi Kürt seçmenler. Doğu ve Güneydoğu oylarına bakacak olursak HDP ile AKP'nin bu bölgede varlık gösterebildiğini görüyoruz. Liderleri tutuklu olduğu için eğer Kürt seçmenler tepki gösterip sandığa gitmezler ise HDP'nin barajı geçmediği durumda buradaki milletvekilleri AKP'ye kaymış olacak.

– Seçim sonucunu etkileyecek seçmen grupları hangileri?

Birisi muhafazakar seçmen. Çok önemli! Özellikle 2. turda bunu çok net göreceğiz. Ve tabi asıl, her seçimin kaderini belirleyen seçmen grubu da aslında kararsız seçmenler. Şu anda anketlere baktığımız zaman kararsız seçmen grubunun oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Ben uzun zamandır bu kadar yüksek bir kararsız seçmen grubu görmemiştim diyebilirim rahatlıkla.

MUHALEFET GÜNDEM YARATTI

– Sonuç sürprizlere açık mı?

Şu anda en büyük seçmen gruplarından bir tanesi de mağdur seçmen grubu. Eğer muhalefet bunu iyi kullanabilirse büyük avantaj sağlayacak. İlk defa iktidar cephesinin kampanyasını bile bir türlü oturtamadığını gözlemliyorum. Çünkü gündem yaratan muhalefet oldu bu defa. Hem ezber bozuyor, hem gündem yaratıyor, hem karşı tarafı şaşırtıyor, hem de karşı tarafın rüzgar yakalamasını engelliyor. Çünkü seçim kampanyalarında rüzgarı yakalayan taraf, o seçimi arkasına alır ve gider. Uzun yıllar sonra ilk defa rüzgar muhalefetten yana esiyor.

ERDOĞAN: MAKRO BİR LİDERE DÖNÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan siyasette hâlâ en popüler lider vasfını koruyor. Toplum hitabetinde her zaman olduğu gibi yine çok başarılı. Ancak daha önce çok mikro konuşan, yani seçmenin sorunlarına ve duygularına birebir hitap eden bir liderken, son dönemde makro bir lidere dönüştü. Üstten konuşan, üst sorunlarla ilgilenen bir lider profili çiziyor. Bu onun Cumhurbaşkanı olmasıyla da ilgili. Ancak partisini tek adama çevirdiği için, artık AKP'de de mikro konuşacak bir siyasetçi kalmadı.

İNCE: ÇOK ŞAŞIRTTI EZBER BOZDU

Adaylar arasında en şaşırtıcı işler yapan Muharrem İnce oldu. Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmek istemesi ve bu ziyareti gerçekleştirmesiyle, hem şaşırttı, hem de ezber bozdu. Aday olur olmaz hemen sahaya inmesiyle de gözlerin kendisine çevrilmesini sağladı. Bir rüzgar yakaladı. CHP rozetini çıkartıp, Türk bayrağı rozetini takması çok iyi bir hamleydi. Çünkü ikinci tura kalacak aday kendisi olursa, CHP'ye oy vermeyen seçmen gruplarından oy almasını da kolaylaştıracak.

AKŞENER: OY ORANI ÇOK MERAK EDİLİYOR

Meral Hanım ilk çıktığında daha eleştirel bir söylemle kampanyasına başladı. Oysa daha yapıcı bir söylemle gündeme gelmesi gerekiyordu. Meral Hanım seçmenin kızgınlığına oynayarak, “ Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la birebir mücadele edebilirim” mesajı vermeye çalışıyor. Eğer doğru kullanmayı başarabilirse kadın lider olmasını bir avantaja çevirebilir. Şu anda çizdiği profil, daha nötr bir başkan profili. Seçim gecesi alacağı oy oranı en merak edilen lider olduğunu düşünüyorum.

KARAMOLLAOĞLU: EN SAKİN VE EN SES GETİREN LİDER

Kızgın seçim ortamında Karamollaoğlu sakinliği ve tüm mesajlarını aynı temalar altında toplayabilmesiyle çok ciddi ses getiren bir lider oldu. Ekonomiyi konuşurken, adaleti de konuşabilmesi, şeker fabrikalarını konuşurken, adalet vurgusu da yaparak, temaları birbirinin içine geçirebilmesiyle çok başarılı bir hamle yaptı. Bu dönem hem muhafazakar oylara hem de Doğu ve Güneydoğu'da muhafazakar Kürt seçmenin oylarına talip olarak AKP'nin taban seçmeninden oy alma potansiyeli taşıyor.

DEMİRTAŞ: MİZAHI ÇOK İYİ KULLANIYOR!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş hapiste olmasına rağmen kamuoyunda kendinden söz ettirebilen bir lider. Mizahı kullanabiliyor. Kendisine ve liderlere gülebiliyor. Espriler yapıyor. Kızgın seçim atmosferinde hepimizin gülümsemesini sağlıyor ve bunu yaparken aslında altını çok ciddi referanslarla doldurabildiği konuşmalar da yapabiliyor. Demirtaş, mağduriyet edebiyatı yapmadan, çok başı dik duruşu ile kendinden konuşturuyor. Bu çok başarılı bir hamle.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tek lider selo başka yok
görüş olarak bir liderden hoşlansamda hepsi siyasi bir lider sayılır biri dışında Sayın uzman Eli kanlı bir terör örgütü mensubunu Mizahi bir şekilde yorumlamış vicdanınız kurusun inşallah o örgütten canınız yanarda bu yazıyı her zaman Hatırlarsınız
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