HABER

İstifa eden Ak Parti il başkanı, yeniden il başkanlığına atandı

POLİTİKA HABERLERİ | 18.01.2018 21:06 | Son Güncelleme 11 saat önce

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, geçen ay Ak Parti İl Başkanlığı görevinden istifa eden Nurettin Doğanay, partisi tarafından yeniden Ak Parti Bolu İl Başkanı olarak atandı.

Bolu'da geçen 31 Aralık'ta yapılması planlanan Ak Parti 6'ıncı Olağan Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay görevinden istifa etti. Doğanay'ın yerine vekaleten il başkanlığına getirilen Melih Demirci de 17 Aralık 2013 günündeki sosyal medya paylaşımlarının ortaya çıkması nedeniyle tepki görünce 5 Ocak'ta görevinden ayrıldı. Eski İl Başkanı Nurettin Doğanay bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağrıldı. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Nurettin Doğanay, yeniden Ak Parti Bolu İl Başkanlığı'na atandı.

Doğanay yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildik. Görüşmelerimiz sonucunda benim yeniden il başkanı olacağım söylendi. Bana, 'Seninle devam ediyoruz' dendi. Önümüzdeki günlerde kongre yapılacak. Önümüzdeki günlerde ertelenen kongremiz yapılacak" dedi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

PKK Afrin'den sınırdaki hastanelere saldırdı! Yaralılar var

PKK Afrin'den sınırdaki hastanelere saldırdı! Yaralılar var

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması! Türkiye'ye flaş çağrı

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

"Abisinin eşiyle yattı, ondan tiksiniyorum"

İsrail özür diledi!

İsrail özür diledi!

'Beyaz esaret' bastırdı! Kar fena geliyor

'Beyaz esaret' bastırdı! Kar fena geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi

AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu

Ankara'da sürpriz zirve! Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organı temsilcileriyle görüştü

Ankara'da sürpriz zirve! Erdoğan, yasama, yürütme ve yargı organı temsilcileriyle görüştü

HDP'li Yıldırım'a 5 yıl hapis cezası

HDP'li Yıldırım'a 5 yıl hapis cezası

AK Parti-MHP ittifakında yeni gelişme! İlk açıklama geldi

AK Parti-MHP ittifakında yeni gelişme! İlk açıklama geldi

Ahmet Takan yazdı: MHP anketçileri tehdit ediyor...

Ahmet Takan yazdı: MHP anketçileri tehdit ediyor...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.