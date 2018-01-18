İstifa eden Ak Parti il başkanı, yeniden il başkanlığına atandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, geçen ay Ak Parti İl Başkanlığı görevinden istifa eden Nurettin Doğanay, partisi tarafından yeniden Ak Parti Bolu İl Başkanı olarak atandı.
Bolu'da geçen 31 Aralık'ta yapılması planlanan Ak Parti 6'ıncı Olağan Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay görevinden istifa etti. Doğanay'ın yerine vekaleten il başkanlığına getirilen Melih Demirci de 17 Aralık 2013 günündeki sosyal medya paylaşımlarının ortaya çıkması nedeniyle tepki görünce 5 Ocak'ta görevinden ayrıldı. Eski İl Başkanı Nurettin Doğanay bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çağrıldı. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Nurettin Doğanay, yeniden Ak Parti Bolu İl Başkanlığı'na atandı.
Doğanay yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildik. Görüşmelerimiz sonucunda benim yeniden il başkanı olacağım söylendi. Bana, 'Seninle devam ediyoruz' dendi. Önümüzdeki günlerde kongre yapılacak. Önümüzdeki günlerde ertelenen kongremiz yapılacak" dedi.
PKK Afrin'den sınırdaki hastanelere saldırdı! Yaralılar var
İsrail özür diledi!
Canlı bomba kendini patlattı! Hareketli dakikalar
Minik öğrenciler Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tuttu
AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi
Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu
Küçük kıza yaptıkları mide bulandırdı! İşte kan donduran ifadeler...
İş adamının katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Neden bunu yaptın, değer miydi?
Evinin bodrumundan servet çıktı!
Instagram’da 'stalk' yapanlar için kötü haber
Dondu, ölü bedeni hayata geri döndü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum