HABER

İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi

POLİTİKA HABERLERİ | 06.02.2018 00:50 | Son Güncelleme

MHP Genel Merkezinin isteği üzerine partisinden istifa ettiğini açıklayan Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, seçime kadar bağımsız olarak görevinin başında olacağını söyledi.

İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, MHP Genel Merkezi tarafından istifasının istenmesi ile ilgili olarak Doğan Haber Ajansına konuştu. Başkan Karaçanta, istifasının istenmesinin sebebini bilmediğini Genel Merkez ile görüşme trafiği içinde olduğunu belirtti. Ankara'ya gideceğini kaydeden Başkan Karaçanta, bundan sonraki süreçte Türk milleyetçi ruhunun devam edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"PARTİMDEN İSTİFA ETTİM"

"Bugün, Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla mensubu olduğum, bundan sonra da asla ülkücü olmamdan, milliyetçi olmamdan onur duyduğum daha doğrusu sevdam diyeceğim partimden istifa ettim. Bundan sonraki süreçte de tabi ki Türk milliyetçiliği ruhum devam edecek. Ama belediye başkanlığı görevime bir süre bağımsız olarak devam edeceğim. Çünkü Kars halkı bilmeli ki ben göreve geldiğimde de demiştim bizim Sayın Genel Başkanımızın da bize vermiş olduğu talimattı, kesinlikle 30 Mart akşamı bizim belediye başkanımız her ne kadar bizim partimizden seçilmiş olsa dahi seçildiği ilin belediye başkanı olarak görev yapacak.

"KARAÇAN'TA DİMDİK AYAKTADIR"

"Bende inanıyorum ki 30 Mart 2014 akşamından sonra bugüne kadar ve bundan sonra da görev yapacağım süreç içerisinde hiçbir parti kimliği gözetmeksizin tüm Kars halkını bağrıma basmayı becerdim. Bundan sonraki süreçte de aynı şefkatle aynı sevdayla Kars halkına hizmet etmekten mutluluk duyacağım, keyif alacağım. Kars halkı bilmeli ki Belediye Başkanları Murtaza Karaçan'ta dimdik ayaktadır.

Çalışan personelleriyle, belediye başkan yardımcılarıyla, tüm personelleriyle Kars halkına hizmet etmeye devam edeceğiz. Görevimizin başındayız. Mensubu olduğum partiden istifa ettim, bağımsız olarak görevime devam edeceğim."

(DHA)

MHP bir belediye başkanının istifasını istediMHP bir belediye başkanının istifasını istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP Kars murtaza karaçanta istifa

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

İran'dan Türkiye'ye küstah çağrı

İran'dan Türkiye'ye küstah çağrı

SON DAKİKA! TSK: İdlib'de gözlem noktasına saldırıda 1 asker şehit oldu

SON DAKİKA! TSK: İdlib'de gözlem noktasına saldırıda 1 asker şehit oldu

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

Yolcu otobüsleri için düğmeye basıldı! 2019'da zorunlu oluyor

Yolcu otobüsleri için düğmeye basıldı! 2019'da zorunlu oluyor

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesinde 3 büyük şehir belirleyici oldu!

Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesinde 3 büyük şehir belirleyici oldu!

CHP kurultayında şok! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

CHP kurultayında şok! Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı

Erdoğan'dan Afrin'deki tank saldırısıyla ilgili flaş açıklama: Elimizde bazı bilgiler var

Erdoğan'dan Afrin'deki tank saldırısıyla ilgili flaş açıklama: Elimizde bazı bilgiler var

CHP Genel Başkanı'nı seçti! Oylar sayıldı...

CHP Genel Başkanı'nı seçti! Oylar sayıldı...

Ve Erdoğan harekete geçti

Ve Erdoğan harekete geçti

Okuyucu Yorumları 9 yorum
Kendi partisi tarafindan bile ciddiye alinmayan bahceli.daha ne yuzle o koltukda duruyor arkadas bu ne koltuk sevdasiymis be .gelmissin 70 yasina birakda genc dinamik biri gecsin yerine . Bahceli gidene kadar oyum IYI partiye
AKP YE İMRENMİŞTİR. HA BAK BENDE YAPTIM.
mhp tasviye sürecinde. ikinci adres IYI Parti.
Adamsın başkanım...
sakın koltuğu bırakma, seni oraya getiren partiymiş teşkilatmış boşver . çıkarlar daha önemli. nasıl olsa birdaha göremiydceksin oraları.
akp ye mi özenmiş?
Buda moda oldu arkadaş eyer bir hatası varsa açıkla istifasını iste yoksa bazı menfaat çıkarları için adamın niye istifasını istiyorsun aday göstereceğin zaman ince ele sık doku önüne geleni aday gösterme bu işte yine bir menfaat ilişkisine ters hareket vardır kesin
Buda moda oldu arkadaş eyer bir hatası varsa açıkla istifasını iste yoksa bazı menfaat çıkarları için adamın niye istifasını istiyorsun aday göstereceğin zaman ince ele sık doku önüne geleni aday gösterme bu işte yine bir menfaat ilişkisine ters hareket vardır kesin
Mafya yönetiyor temizlik başlıyor
Diğer Haberler
Kars Belediye Başkanı Karaçanta istifa etti

Kars Belediye Başkanı Karaçanta istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan iş adamları ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalyan iş adamları ile bir araya geldi

Muharrem İnce'den olay sözler: Delegeleri kandırdılar

Muharrem İnce'den olay sözler: Delegeleri kandırdılar

Emine Erdoğan, Vatikan’da Kadın Dayanışma Konseyini ziyaret etti

Emine Erdoğan, Vatikan’da Kadın Dayanışma Konseyini ziyaret etti

Çorum’un yeni belediye başkanı Zeki Gül oldu

Çorum’un yeni belediye başkanı Zeki Gül oldu

Ak Parti Çatak ilçe başkanlığında devir teslim töreni

Ak Parti Çatak ilçe başkanlığında devir teslim töreni

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.