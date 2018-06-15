"İstikametimizden ayrılmadan yolumuza devam edeceğiz"

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Suruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırıya ilişkin, "Hep beraber sandığa doğru giderken bütün bu provokasyonlara, bütün bu zorbalıklara asla pirim vermeden, istikametimizden ayrılmadan yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Bakan Çelik, bayram namazını kılmak için beraberindeki Adana Valisi Mahmut Demirtaş'la Sabancı Merkez Camisine gitti.

Çelik, kılınan bayram namazının ardından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'na erişmenin büyük bir mutluluk olduğunu vurgulayarak, tüm milletin ve İslam aleminin bayramını kutladı.

Çelik, bayramın dünya mazlumları ve tüm insanlık için hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Suruç'taki AK Parti'lilere yönelik saldırıyı da değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir dönemdeyiz. Çok büyük bir üzüntümüz var. Dün, Şanlıurfa milletvekilimizin heyetine bir saldırı oldu. Kardeşlerimiz hayatlarını kaybettiler. Milletçe başımız sağ olsun. Allah hepsine rahmet eylesin. Milletimizin en büyük gücü sandıktır. Hep beraber sandığa doğru giderken bütün bu provokasyonlara, bütün bu zorbalıklara asla pirim vermeden, istikametimizden ayrılmadan yolumuza devam edeceğiz. İtidal içerisinde bu zorbalara pirim vermeden, bu terör eylemlerine, provakasyonlara pirim vermeden birlik içinde dirlik içinde yolumuza devam edeceğiz."

Çelik, daha sonra cami avlusunda bekleyen vatandaşların ve güvenlik önlemi alan polislerin bayramını kutladı.

