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İstiklal Caddesi modernleşiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 14:19 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın Konaklı bölgesi İstiklal Caddesi’ni asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.Antalya Büyükşehir Belediyesi, eski Antalya yolu olarak bildiği Konaklı Güzelbağ Yolu’ndan başlayarak Konaklı Hali’ne kadar devam eden İstiklal Caddesi’nde yenileme çalışması yapıyor.

İstiklal Caddesi modernleşiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın Konaklı bölgesi İstiklal Caddesi’ni asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, eski Antalya yolu olarak bildiği Konaklı Güzelbağ Yolu’ndan başlayarak Konaklı Hali’ne kadar devam eden İstiklal Caddesi’nde yenileme çalışması yapıyor. Fen İşleri Dairesi ekiplerince yapılan çalışma İstiklal Caddesi üzerinde bulunan su, kanalizasyon ve elektrik hatlarının zarar görmemesi için ASAT ve AKEDAŞ’la işbirliği içinde yürütülüyor.
Gidiş-geliş 2 kilometre uzunluğundaki caddede eskimiş olan parkelerin kaldırılması ve alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun bir şeridinde sıcak asfalt çalışması yapıldı. Diğer şeritte de parke sökümü ve alt yapı hazırlıkları başladı. Çalışmaların Nisan ayı içinde tamamlanması planlanıyor. İstiklal Caddesi, yenilenen zemini, kent mobilyaları ve peyzajı ile Alanya’ya yakışır hale getirilecek.
Konaklı Mahallesi Muhtarı Osman Kaya “Mahallemizin en önemli turistik ve ticari caddesi olan yol çok bozuktu. Yapılan düzenleme ile caddemiz çok güzel olacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür ediyoruz” dedi.

İstiklal Caddesi modernleşiyor

İstiklal Caddesi modernleşiyor

İstiklal Caddesi modernleşiyor

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