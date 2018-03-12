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İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 09:41 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum. İstiklal Marşımızın TBMM tarafından kabulünün 97. yılı kutlu olsun." ifadesini kullandı.

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