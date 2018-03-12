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İstiklal Marşı'nın kabulünün 97. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 12:05 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Kahraman: - "Gönderde dalgalanan al bayrağımızın sesli manifestosu olan İstiklal Marşı'mızın ebediyen dilimizden ve gönlümüzden düşmemesini temenni ediyorum" - "Müslümanların birliği ve kardeşliğine olan inancını ömrü boyunca muhafaza eden merhum Akif, İstiklal Marşı'nda da bu görevini en veciz ifadelerle dile getirmiştir"

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Gönderde dalgalanan al bayrağımızın sesli manifestosu olan İstiklal Marşı'mızın ebediyen dilimizden ve gönlümüzden düşmemesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kahraman, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, istiklal ve istikbal mücadelesinin çetin geçtiği dönemlerde bağımsızlık fikrini kültür coğrafyalarına taşıyan abidevi şahsiyetlerden birisinin de Mehmet Akif Ersoy olduğunu belirtti.

Ersoy'un, yaşadığı dönemde dünyadaki bütün Müslümanların kalplerinin bir ve beraber atması için mücadele verdiğini ifade eden Kahraman, şunları kaydetti:

"Bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizin ufuklarda yankılanan sesi İstiklal Marşı'mızın TBMM tarafından kabul edilişinin 97. yılındayız. Milli mefkuremizin en veciz ifadelerle dile getirildiği İstiklal Marşı'mızın bu anlamlı yıl dönümünü kutluyorum. İstiklal ve istikbal mücadelemizin en çetin geçtiği dönemlerde bağımsızlık fikrini kültür coğrafyalarımıza taşıyan abidevi şahsiyetlerimizden biri de Mehmet Akif Ersoy olmuştur. O, yaşadığı dönemde dünyadaki bütün Müslümanların kalplerinin bir ve beraber atması için mücadele vermiştir. Mehmet Akif, Balkanlardan Kafkasya'ya, Afrika'dan Ortadoğu'ya ve Hint alt kıtasına kadar bütün Müslümanların, kendine Mekke'yi kıble bilen bütün kardeşlerimizin ittihadını savunup zalimlere karşı hep birlikte mücadele idealini taşımıştır.

İstiklal Marşı'nı da coşkulu, heyecanlı ve daima umut dolu kişiliğiyle kaleme almıştır. Çıkardığı dergiler ve kürsü konuşmaları ile milletimizi, İstiklal Marşı'na derç ettiği düşünce, inanç ve ideallerine çağırmıştır. Kendisini rahmet ve minnet ile anıyoruz. Müslümanların birliği ve kardeşliğine olan inancını ömrü boyunca muhafaza eden merhum Akif, İstiklal Marşı'nda da bu görevini en veciz ifadelerle dile getirmiştir."

Kahraman, "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak." mısraları ile başlayan İstiklal Marşı'nın manasının, İstiklal Savaşı'nı yöneten Birinci Meclis tarafından en doğru şekilde anlaşıldığını vurguladı.

Kahraman, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gönderde dalgalanan al bayrağımızın sesli manifestosu olan İstiklal Marşı'mızın ebediyen dilimizden ve gönlümüzden düşmemesini temenni ediyorum. İstiklalimizin banisi, istikbalimizin teminatı bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Mehmet Akif Ersoy'un sözlerini tekrar ifade ile Cenab-ı Allah'tan aziz milletimize bir daha İstiklal Marşı yazdırmamasını niyaz ediyorum."

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İsmail Kahraman İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 97. yıldönümü Mehmet Akif Ersoy TBMM

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