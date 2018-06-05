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"İstikrar olmadan önünüzü göremezsiniz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 16:47 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "İstikrar petrolden kıymetlidir, paradan daha kıymetlidir, altından daha kıymetlidir. Eğer bir yerde istikrar yoksa önünüzü göremezsiniz" - "Şahıslar geçicidir, partiler geçicidir ama memleketimiz kalıcıdır, ay yıldızlı bayrağımız kalıcıdır, vatanımız kalıcıdır, devletimiz kıyamete kadar kalıcıdır"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İstikrar petrolden kıymetlidir, paradan daha kıymetlidir, altından daha kıymetlidir. Eğer bir yerde istikrar yoksa önünüzü göremezsiniz." dedi.

Gül, Gaziantep'teki seçim çalışmaları kapsamında İslahiye Belediye Kültür Merkezinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, AK Parti hükümetinin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla vermiş olduğu hizmetlerin ilçede de önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Yatırımları görev bilinciyle hayata geçirdiklerini ve millete hizmetkar olduklarını aktaran Gül, bundan sonraki süreçte daha fazla hizmet yapmaya talip olduklarına değindi.

Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyüttüklerini, bunları yaparken istikrarı kalıcı hale getirdiklerini anlatan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm bunların anahtar kavramı istikrarın kalıcı hale geleceği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir. Çünkü istikrar olmadan bu hizmetler olmaz. İstikrar petrolden kıymetlidir, paradan daha kıymetlidir, altından daha kıymetlidir. Eğer bir yerde istikrar yoksa önünüzü göremezsiniz. Öngörülebilir bir Türkiye'den uzak kalırsınız ama hamdolsun Türkiye istikrarı kazanacak. Temel parametremiz, yaklaşımımız, çizgimiz şu, biz ülkemizde istikrarın kalıcı olması için çalışıyoruz. Şahıslar geçicidir, partiler geçicidir ama memleketimiz kalıcıdır, ay yıldızlı bayrağımız kalıcıdır, vatanımız kalıcıdır, devletimiz kıyamete kadar kalıcıdır. Bize düşen bu kalıcılığı, bu bekayı korumaktır, kollamaktır, elimizden gelen çabayı göstermektir, bunu yapmaya çalışıyoruz."

- İslahiye'ye açılacak gümrük kapısı

İslahiye'de bir gümrük kapısı açılacağını bu sayede ilçe ekonomisinin ciddi anlamda gelişeceğini ifade eden Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Hamdolsun Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı çok büyük bir başarıyla, milletimizin atfettiği şekilde gerçekleşti. Artık İslahiye'yi, Gaziantep'i, Kilis'i tehdit edecek terör örgütleri unsurları bertaraf edildi. Oradaki Kürt kardeşlerimizi de koruyacak, onları de terör örgütü belasından kurtaracak bir operasyon yapıldı. Şimdi inşa zamanı, imar zamanı, ihya zamanı. Oradaki kardeşlerimizin ürünleriyle, İslahiye'nin yine yapmış olduğu ürünlerle de ticareti, ekonomiyi de Afrin'i de canlandıracağız. Oradaki Kürt kardeşlerimiz, Türkmen kardeşlerimiz de daha fazla ekonomik canlılık görecek. İslahiyeli kardeşlerimiz de bundan istifade edecek."

Abdulhamit Gül, bölgeye yapılacak Amanos Tüneli'ne değinerek, AK Parti hükümetinin en önemli projeleri arasında yer alan yatırımdan en çok İslahiye ve Nurdağı bölgesinin istifade edeceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
abdülhamit gül adalet bakanı Gaziantep

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