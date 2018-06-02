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"İstikrarın kalıcı ve verimli olmasını istiyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2018 15:09 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: - "Türkiye'yi demokrasinin daha ileri aşaması olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetip istikrarın kalıcı ve verimli olmasını istiyoruz. Türkiye'nin beklemeye, zaman kaybetmeye tahammülü yok" - "Aslında siz kararınızı verdiniz. 16 Nisan 2017'de verdiğiniz kararın uygulamasını yapacağız"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye'yi demokrasinin daha ileri aşaması olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetip istikrarın kalıcı ve verimli olmasını istiyoruz. Türkiye'nin beklemeye, zaman kaybetmeye tahammülü yok." dedi.

Demircan, Asarcık ilçesinde ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Partisinin seçim koordinasyon merkezi önünde vatandaşlara hitap eden Demircan, Türkiye'nin gelişmesi ve ilerlemesi için milletin 16 Nisan 2017'de kararını verdiğini söyledi.

"Parlamenter sistemi, koalisyon olan, ikide bir darbe olan sistemi değiştirelim mi?" diye millete sorduklarını belirten Demircan, "Milletimiz 'Evet' dedi. Aslında siz kararınızı verdiniz. 16 Nisan 2017'de verdiğiniz kararın uygulamasını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güçlü olması için istikrara ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Parlamenter sistem sürekli darbeler ve vesayet üretiyor. Maalesef yaşanan darbelerden sonra şekillendi bu sistem. 1950'den sonra demokrasiyle tanıştık. Rahmetli Adnan Menderes'i millet seçti. 1960'da milletin iradesine silah çekildi ve darbe yapıldı. 1961'de bir anayasa yapıldı. Maalesef 1971'de yeniden darbe ile karşılaştık. 71 muhtırası, 1980 darbesi... Yetmedi, 1997'de 28 Şubat darbesi, 2007 yılında e-muhtıra... Yetmedi, partinin kapatılma davası, ardından 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimi... Bu millet Türkiye'yi uçurumun kenarından kurtardı. Şimdi milletimiz, verdiği bu kararı 24 Haziran'da uygulayacak."

- "İstikrarın kalıcı ve verimli olmasını istiyoruz"

"Türkiye'yi demokrasinin daha ileri aşaması olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetip istikrarın kalıcı ve verimli olmasını istiyoruz." diyen Demircan, Türkiye'nin beklemeye, zaman kaybetmeye tahammülünün olmadığını söyledi.

Demircan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"O nedenle sandığa gittiğimizde elimize iki pusula verilecek. Birinde cumhurbaşkanı adayları... Recep Tayyip Erdoğan'ın altındaki boşluğa mührü basacağız. İkinci pusula karşımıza çıkacak. Orada partilerin amblemleri var. Biz bir ittifak içindeyiz. Bu ittifakla ilgili elbetteki birlikteliğimiz sürüyor ama her parti kendisine ait olanı... Biz de AK Parti altına mührü basacağız ki AK Parti, Meclis'te tek başına çoğunluğu sağlasın."

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Anahtar Kelimeler:
asarcık Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Samsun

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