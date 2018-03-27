"İstismar vakalarında ağırlaştırıcı hükümler gelecek"

"'Kimyasal hadım' kelimesinin kendisi yanlış. 'Özel bazı durumlar için kişilerin cezasını çektikten sonra cinsel isteğin baskılanması' diyebiliriz. Elbette bir rehabilitasyonla beraber, tek başına değil. Bunun amacı tekrar edebilecek cinsel istismar veya saldırılara mani olmak veya bu riski azaltmaktır. Cezalarda, ağırlaştırmalar getiriyoruz. Ceza ağırlaştırmaları veya cinsel isteğin baskılanması dışında aslında riski önleyici çalışmalar son derece önemli, ona çok yoğunlaşacağız. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, MEB, Gençlik ve Spor Bakanlığımız... Eğiticilerin sayılarını artırıyoruz, önümüzdeki aylarda, çok daha hızlı bir eğitim ve farkındalık dönemi yaşayacağız. Zaten 2018 yılı için acil eylem planı yapıyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, 2018-2023 arasındaki stratejik planı, acil eylem planı dışında uzun süreyi içerisine alan bir acil eylem planı hazırlayacak."

Akdağ, bu kişilerin çocuklarla temas edebilen mesleklerde çalışamamasına ilişkin düzenlemenin de taslakta bulunduğuna dikkati çekti. SGK'nin sigortacılık kodlamaları içerisinde bu meslek gruplarını belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tür suçlardan ceza alanlar zaten devlet memuru olamıyorlar. SGK ile ile özel sektör arasında sigorta kayıtları itibarıyla bir elektronik kayıt imkanı getireceğiz. Adalet Bakanlığı, SGK, özel sektör arasında bu suçları işlemiş olanlar, bu suçlarla ilgili kovuşturma geçirenler, geçirmekte olanlar ya da mahkum olduktan cezasını işleyip çıkanlar açısından tedbir alacağız. Kreşler, yurtlar, ana sınıfları, okullar, Kur-an kursları ve buna benzer tüm alanlarda..."

Rehabilitasyonun ne kadar süreceğinin sorulması üzerine Akdağ, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Cezaların ağırlığına göre suçların sınıflandırılması ve cezaların buna göre ağırlaştırılması gerektiğine işaret eden Akdağ, "Mevcut cezalar, özellikle ağır istismar vakalarında, hukukta nitelikli istismar denilen tecavüz suçları ve öldürmede daha ağırlaştırıcı hükümler gelecek." ifadelerini kullandı.