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"İstiyoruz ki Türkiye'yi daha fazla büyütelim, geliştirelim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 18:37 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "İstiyoruz ki Türkiye'yi daha fazla büyütelim, geliştirelim. Onun için 'güçlü meclis, güçlü hükümet' diyoruz. Eğer sizler güçlü meclis, güçlü hükümet için bizlere destek verirseniz bugüne kadar Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük bundan sonra da 2023'e kadar en az 2 kat büyüteceğiz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "İstiyoruz ki Türkiye'yi daha fazla büyütelim, geliştirelim. Onun için 'güçlü meclis, güçlü hükümet' diyoruz. Eğer sizler güçlü meclis, güçlü hükümet için bizlere destek verirseniz, bugüne kadar Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük bundan sonra da 2023'e kadar en az 2 kat büyüteceğiz." dedi.

Bakan Tüfenkci ile AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Selahattin Barış Palandöken, Akçadağ ilçesine bağlı Taşolar, Taşevler, Esenbey, Çobanuşağı, Kozluca ve Develi mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahallelerdeki esnafı gezerek sohbet eden Tüfenkci, vatandaşların ve esnafın sorunlarını ve taleplerini de dinledi.

Bakan Tüfenkci, Esenbey Mahallesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 24 Haziran'da önemli bir seçime gittiğini belirterek, bu seçimin Türk demokrasi tarihinde bir milat ve dönemeç olduğunu söyledi.

Halkın 24 Haziran'da bir karar vereceğini anlatan Tüfenkci, "16 yıllık birikim, tecrübeye mi oy vereceksiniz yoksa Türkiye'yi yeni yeni tanıyanlara mı oy vereceksiniz? Bunun kararını 24 Haziran'da sizler vereceksiniz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilin hepsini en az 15 kez ziyaret etmiştir. 16 yıllık devlet yönetme, bilgi, birikim ve tecrübesiyle erdem, irade ve cesaretiyle Türkiye'yi şaha kaldırma noktasında sizlerin desteğiyle 24 Haziran'dan sonra Türkiye hem bölgenin hem de dünyanın lider ülkelerinden biri olacaktır." diye konuştu.

- "Güçlü meclis, güçlü hükümet"

Tüfenkci, yaptıkları yatırım ve hizmetler hakkında bilgi verip, muhalefeti eleştirerek, şöyle devam etti:

"İstiyoruz ki, Türkiye'yi daha fazla büyütelim, geliştirelim. Onun için 'güçlü meclis, güçlü hükümet' diyoruz. Eğer sizler güçlü meclis, güçlü hükümet için bizlere destek verirseniz, bugüne kadar Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük, bundan sonra da 2023'e kadar en az 2 kat büyüteceğiz. Daha çok iş, aş, demokrasi, hukuk, eğitim diyorsanız 'AK Parti' diyeceksiniz 'Recep Tayyip Erdoğan' diyeceksiniz."

Malatya'yı ve Türkiye'yi büyütmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlatan Tüfenkci, çalışmalarının süreceğini sözlerine ekledi.

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Bülent Tüfenkci Malatya

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