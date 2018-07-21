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İsveç'teki seçimlerin kampanyası Konya'da yürütülüyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.07.2018 13:24 | Son Güncelleme

İsveç'te eylülde yapılacak genel ve yerel seçimler için sandık kurulacak olan Konya'nın Kulu ilçesinde seçim kampanyası yapılıyor - Türk kökenli siyasetçi Mikail Yüksel: - "Partinin amblemini ve posterlerimi Kulu sokaklarına astık. Seçmenden oy istiyoruz. Başta hemşehrilerim olmak üzere İsveç vatandaşı bütün Türklerin oyuna talibim. Zira bu seçim çok önemli"

İsveç'te eylül ayında yapılacak genel ve yerel seçimler için bütün yurt dışı temsilciliklerin yanı sıra çok sayıda İsveç vatandaşlığına sahip kişinin bulunduğu Konya'nın Kulu ilçesinde seçim kampanyaları yürütülüyor.

Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisinin azınlık koalisyonunun iktidarda olduğu Avrupa Birliği (AB) ülkesi İsveç'te 9 Eylül'de düzenlenecek genel ve yerel seçimler için geri sayım devam ediyor.

İsveç'te 50 bine yakın Kululunun bulunması ve bunun da 40 bine yakınının İsveç vatandaşlığına sahip olması nedeniyle partiler her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Kulu'da aktif seçim kampanyası yürütüyor.

İsveç'te sağ Liberal Merkez Partisinden ilk defa birinci sırada milletvekili adayı gösterilen ilk Türk kökenli siyasetçi 35 yaşındaki Mikail Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kulu'da seçim çalışmalarına başladıklarını söyledi.

- "Bu seçim çok önemli"

Oy kullanma işleminin 18 Ağustos'ta başlayacağını belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"Kulu'da 18 Ağustos'ta İsveç Fahri Konsolosluğu'nda sandık kurulacak. İsveç vatandaşlarının demokratik haklarını kullanmaları önemli. Kurban Bayramı olmasından dolayı birçok vatandaş burada olacaktır. Oylarını kime verirlerse versinler, önemli olan bu seçimde mutlaka oy kullansınlar. Partinin amblemini ve posterlerimi Kulu sokaklarına astık. Seçmenden oy istiyoruz. Başta hemşehrilerim olmak üzere İsveç vatandaşı bütün Türklerin oyuna talibim. Zira bu seçim çok önemli."

- "Çalışmalarımız iyi gidiyor"

Yüksel, İsveç'te ırkçı partinin yükselişte olduğunu aktararak, "Buna dur demek lazım. İsveç'te Türklerin seçimlere katılımı çok düşük. Yüzde 15 civarında. Kulu'da çalışmalarımız iyi gidiyor. Vatandaşlarla birebir irtibata geçiyorum. Göteborg'dan liste başı aday olduğum gibi aynı zamanda genel seçimlerde de adayım." dedi.

İşsizlik, İslamofobi ve yabancı düşmanlığı gibi konular üzerinde durduğunu anlatan Yüksel, şunları kaydetti:

"Irkçı İsveç Demokratlar Partisi yükselişte. Kamuoyu araştırmalarında ikinci parti durumunda. Bu partide yabancı düşmanlığı yapan siyasetçiler var. Biz de tam tersi yabancı dostu partiyiz. İslamofobi ve yabancı düşmanlığıyla demokratik yollarla mücadele edeceğiz. Bu yolda en büyük etken yabancı kökenli vatandaşların seçimlere katılım sağlaması ve bu ırkçı partiye dur demesi lazım. Şu anki hükümet bu konularda yetersiz."

Öte yandan eylüldeki seçimlerde Mikail Yüksel dışında Kulu kökenli iki milletvekili adayı daha bulunuyor.

Sağ Liberal Merkez Partisi Östergötland bölgesi ikinci sırada Muharrem Demirok ile Sosyal Demokrat Partisinin 10. sıradan Stockholm adayı Sultan Kayhan seçimlerde yarışacak.

Konya'nın Kulu ilçesi İsveç'e verdiği göçler nedeniyle bu ülke siyasetinde önemli yer tutuyor.

2014 yılındaki seçimler sırasında da Kulu'da sandık kurulmuş ve partiler ilçede aktif çalışma yapmıştı. 2009'da ise dönemin İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeld, Kulu'yu ziyaret ederek seçim çalışmalarını ilçede başlatmıştı.

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İsveç'teki seçimler Konya Kulu

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