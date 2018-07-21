İsveç'teki seçimlerin kampanyası Konya'da yürütülüyor

İsveç'te eylül ayında yapılacak genel ve yerel seçimler için bütün yurt dışı temsilciliklerin yanı sıra çok sayıda İsveç vatandaşlığına sahip kişinin bulunduğu Konya'nın Kulu ilçesinde seçim kampanyaları yürütülüyor.

Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller Partisinin azınlık koalisyonunun iktidarda olduğu Avrupa Birliği (AB) ülkesi İsveç'te 9 Eylül'de düzenlenecek genel ve yerel seçimler için geri sayım devam ediyor.

İsveç'te 50 bine yakın Kululunun bulunması ve bunun da 40 bine yakınının İsveç vatandaşlığına sahip olması nedeniyle partiler her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Kulu'da aktif seçim kampanyası yürütüyor.

İsveç'te sağ Liberal Merkez Partisinden ilk defa birinci sırada milletvekili adayı gösterilen ilk Türk kökenli siyasetçi 35 yaşındaki Mikail Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kulu'da seçim çalışmalarına başladıklarını söyledi.

- "Bu seçim çok önemli"

Oy kullanma işleminin 18 Ağustos'ta başlayacağını belirten Yüksel, şöyle konuştu:

"Kulu'da 18 Ağustos'ta İsveç Fahri Konsolosluğu'nda sandık kurulacak. İsveç vatandaşlarının demokratik haklarını kullanmaları önemli. Kurban Bayramı olmasından dolayı birçok vatandaş burada olacaktır. Oylarını kime verirlerse versinler, önemli olan bu seçimde mutlaka oy kullansınlar. Partinin amblemini ve posterlerimi Kulu sokaklarına astık. Seçmenden oy istiyoruz. Başta hemşehrilerim olmak üzere İsveç vatandaşı bütün Türklerin oyuna talibim. Zira bu seçim çok önemli."