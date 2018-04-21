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İsveç’ten Orhan Miroğlu’na engel

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 15:21 | Son Güncelleme

Yaklaşan 24 Haziran seçimlerini bahane eden Avrupa, Türk milletvekillerinin yapacağı toplantıların propaganda amaçlı olacağını ileri sürerek, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun programını iptal etti.

Yaklaşan 24 Haziran seçimlerini bahane eden Avrupa, Türk milletvekillerinin yapacağı toplantıların propaganda amaçlı olacağını ileri sürerek, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun programını iptal etti. Stokholm’de kitap imzaayacak olan AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu bu duruma tepki gösterdi.
İsveç’in Stokholm kentindeki programı iptal edilen Milletvekili Orhan Miroğlu, Avrupa demokrasisinin sınıfta kaldığını belirterek, “Almanya ve Hollanda başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri, 24 Haziran’da seçime gidecek olan Türkiye’den, milletvekillerinin Avrupa’da yapacakları toplantıların propaganda amaçlı olacağını ve bunu istemediklerini açıkladılar. Avrupa’yı Erdoğan ve Türkiye korkusu sardı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Erdoğan için yapılacak kampanyaları engellemese kararlı olduklarını açıkladı. Almanya’dan gelen açıklama da bu yönde. Merkel’in Hıristiyan Demokrat Partisinin genel sekreteri Annegret Kramp- Karrenbauer ’Kentlerimizde birlikte yaşamayı zora sokan Türkiye içi tartışmalar istemiyoruz’ dedi. Bu yasakçı tutumun doğurabileceği hoşnutsuzlukların yaşanmaması için UETD, Avrupa’daki programları iptal etti. Dolayısıyla benim için Stokholm’da düzenlenen toplantı başka bir tarihe ertelendi. Stokholm’de ’Yeni Yüzyıl, Küresel Liderlik ve Türkiye’ konulu bir konferans verecek, son çıkan kitabımı imzalayıp başta Mardinli olmak üzere Türkiyeli hemşehrilerimle ve AK Partili arkadaşlarla bir araya gelecektik. Stokholm’den aldığım bilgiler, polis yetkililerinin sanki İsveç’e uluslararası bir suçlu gelecekmiş gibi davrandıkları yönündeydi. Oysa benim vereceğim konferansın seçim propagandasıyla bile bir ilgisi yoktu. Avrupa bu içe kapanmanın, farklı fikirlere tahammülsüzlüğün bedelini ağır ödeyecek, kimsenin şüphesi olmasın. Bir milletvekilini, Türkiyeli bir aydını, görüşlerini ifade edemeyecek bir ortama mahkum etmek, demokrasi ve özgürlük düşmanlarının işine yarar. Konferansı yapacağımız salon bile bulmadık koskoca Stokholm’de. Kendi lokalimizde yapalım dedik, onu da engellediler. Yasağı kabul edilemez buluyor ve Avrupa’yı kendi korkularına teslim olmuş bir kıta olarak görmekten son derece üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Avrupa ve Türkiye kamuoyuna duyurulur” dedi.

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