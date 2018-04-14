İtalya Başbakanı Gentiloni: “Kimyasal silahların kullanılmasına yönelik bir eylemdi”

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, “Kimyasal silahların kullanılmasına yönelik bir eylemdi” dedi.

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, ABD ve müttefiklerinin Suriye’ye düzenlediği hava saldırısına ilişkin, “Bu, kimyasal silahların kullanılması ve yayılmasına yönelik bir eylemdi. Bu tırmanışın başlangıcı olamaz ve olmamalı” ifadelerini kullandı.

ABD’nin öncülüğünde gerçekleştirilen saldırıya İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ise “Son günlerde Suriye’de yaşananlar ateşkes ihlalinin çok ötesine geçiyor. Bu zulümlere cevap, meşru ve orantılı” açıklamasını yaptı.

“Suriye rejimine karşı hava saldırısı kaçınılmazdı”

Suriye rejimine gerçekleştirilen hava saldırısını destekleyen Çekya Başbakanı Andrej Babiş ise “Sivil halka kimyasal silah kullanan Suriye rejimine karşı hava saldırısı kaçınılmazdı” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Roma büyükelçiliği önünde protesto

ABD’nin Roma Büyükelçiği önünde toplanan vatandaşlar ise ABD ve müttefiklerinin Suriye’ye gerçekleştirdikleri saldırıyı protesto etti. Vatandaşlar ellerinde “Suriye’den elini çek. Savaşa hayır” yazılı pankartlar taşıdı.