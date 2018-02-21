İttifak düzenlemesine CHP'den ilk tepki

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları yazdı: "İşte iki skandal madde... Mühürsüz oylar ile üzerinde leke çizik bulunan oylar da geçerli sayılacak. Seçim güvenliği, sandık başına silahlı kişileri çağırma yetkisiyle de yok ediliyor. 3. MC, Türkiye'yi felakete sürüklüyor. Buna tüm gücümüzle direneceğiz!"
Yarkadaş maddelerle ilgili şu görselleri paylaştı...
Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı
Karamollaoğlu: Beyaz AK Partili adam betonun yenmediğini anlayacak
İYİ Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı
Köylüler şokta! Tam 3 metre 20 santim!
Namaz kılıyor gibi davranıp hırsızlık yaptı
'Anne ben cepheye gidiyorum': Suriye'de ölen Rus paralı askerler
Satışa çıkardığı dairede kanlar içerisinde bulunmuştu! Katilin kimliği şoke etti!
Bu köprüden geçmek cesaret ister
Ülkeler hakkında şaşırtan cinsel bilgiler
Talihsiz kadın evden dışarı çıkamıyor! 'Hep o soruyu soruyorlar. Bana deney yapılsın'
İzmir'deki vahşette flaş gelişme!
Okuyucu Yorumları 15 yorum