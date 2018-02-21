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İttifak düzenlemesine CHP'den ilk tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.02.2018 18:03 | Son Güncelleme

AK Parti ve MHP'nin, siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren ortak kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunmasına CHP'den ilk tepki İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'tan geldi.

İttifak düzenlemesine CHP'den ilk tepki

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları yazdı: "İşte iki skandal madde... Mühürsüz oylar ile üzerinde leke çizik bulunan oylar da geçerli sayılacak. Seçim güvenliği, sandık başına silahlı kişileri çağırma yetkisiyle de yok ediliyor. 3. MC, Türkiye'yi felakete sürüklüyor. Buna tüm gücümüzle direneceğiz!"

Yarkadaş maddelerle ilgili şu görselleri paylaştı...

skandalic

AK Parti - MHP ittifak paketi Meclis'teAK Parti - MHP ittifak paketi Meclis'te
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Anahtar Kelimeler:
CHP ak parti MHP ittifak

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
bunu kim vekil yapmış ya?:)diren diren!azimle sıçan mermeri delermiş.
ne yani sandık başında teröristler/geziciler cirit mi atsın. düzenleme gayet yerinde. pkk nın baskısı sonlanacak diye korkuyor bu chp!
Hadi hadi başka köye hadiii
milliyetçi cephe karşısında chp yanına hdp, devsol, gibi kurumlar kalıyor.
ne oldu pkk lılar sandık basında zorlama yapamayacak diye korktun mu. kürt kardeşlerimiz güven ortamında oyunu kullanacak. gücünüze gidiyor bu degilmi.
HDP ye italian aponun mesajını kim getirmiş.Evet oyunu verin demis
milliyetçi cephe,ırkçı faşist cephe..Türkiye"yi felakete sürükler.Sürükleyecek.!!!!!!
Yine yenilgi için bahane aramaya başlamışlar. Sizin zorunuza giden ittifak yaptığınız HDP'nin teröristlerin baskısı olmadan, seçim güvenliği sağlandığı için barajı aşamaması. Karnınızdan konuşmayı bırakın...
8 secim kaybedip hala aynı başkana oy verirler, sonra cahil dersin koyun dersin kızarlar
mühürsüz oylar geçerli demek,her türlü hileyi gücü olan yapsın demek.Dünya seçimler tarihine geçmek için hazırlanmış bir yasa demektir.
iyi de şimdiye kadar tüm sandık yakınlarında kolluk kuvvetleri zaten vardı. bu herif neyin kafasını yaşıyor ki? bu ne içti ise bende istiyorum güzel kafa vesselam.
chp herşeye karşı hadi oradan zübük seni türkiye ne olduğunu biliyor.
genel baskan seciminizde m. incr eye neler yaptiniz niye cikip hakkini savunmadiniz? yine pislik pesindesiniz chpkk
AKP referandumda yaptığı hilenin bu sefer yeterli olmayacağının farkına vardı.4-5 puan yeterli olmayacak bu sefer sanırım. Sanırım en az 10 puan gerekiyor diye düşünüyorlar. Eee bu kadar hile de ancak sandık başında kimse olmadan yapılır.
Çoğunluk kendilerinden olunca, ırsız sayısı artsın diye ittifakı yadırganacak bişey değil,
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