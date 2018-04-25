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"İttifak görüşmeleri ulu orta konuşulacak şeyler değildir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2018 13:26 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: - "(Gül'ün cumhurbaşkanlığına adaylığı iddiası) Haberlerin gerçekle bir ilgisi yoktur. O haberlerin kaynağı CHP'nin yetkili organları değil. Görüşmeler çok hassas bir biçimde yürüyor. İttifak görüşmeleri ulu orta konuşulacak şeyler değildir" - "Çok geniş bir kesimi, farklı siyasi düşünceleri, inançları, eğilimleri olan kesimleri bir araya getirecek bir büyük demokrasi buluşması arayışındayız ve bunu başarmaya kararlıyız. Bu çerçevede özellikle bu buluşmayı daha başlamadan sabote etmek, dinamitlemek isteyen çevreler var" - "Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Sonuç itibarıyla, aday olmak isteyenler bellidir, aday olma potansiyeli olanlar bellidir. CHP de aday çıkarabilme güç ve potansiyeline her siyasi partiden daha fazla muktedirdir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran'daki seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğine" yönelik haberlere ilişkin, "Haberlerin gerçekle bir ilgisi yoktur. O haberlerin kaynağı CHP'nin yetkili organları değil. Görüşmeler çok hassas bir biçimde yürüyor. İttifak görüşmeleri ulu orta konuşulacak şeyler değildir." dedi.

Tezcan, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bugün gazetelerde, 'CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Abdullah Gül ısrarının olduğu' haberleri yer aldı. Bu doğru mu? Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e böyle bir öneride bulunacak mı?" sorusuna Tezcan, "Haberlerin gerçekle bir ilgisi yoktur. O haberlerin kaynağı CHP'nin yetkili organları değil. Görüşmeler çok hassas bir biçimde yürüyor. İttifak görüşmeleri ulu orta konuşulacak şeyler değildir." yanıtını verdi.

CHP'nin en geniş ve güçlü ittifakı kuracak bir modelin peşinde olduğunu belirten Tezcan, bir isim rezervlerinin olmadığını ifade etti.

"Görüyoruz ki bu ittifakın kurulmasını dinamitlemek isteyen bazı çabalar ve çalışmalar var." diyen Tezcan, şunları kaydetti:

"Muhtemelen sözü edilen haberlerin kaynağı da o çabaların özel girişimleri sonucu ortaya çıkmış olabilir. Ben gazeteleri suçlamıyorum, sadece haber kaynaklarına bir kere daha dikkat etmeleri gerektiği uyarısını yapmak istiyorum. Çünkü bu görüşmeler, ittifak çok hassas nezaket ilişkilerini gerektirir. Çok geniş bir kesimi, farklı siyasi düşünceleri, inançları, eğilimleri olan kesimleri bir araya getirecek bir büyük demokrasi buluşması arayışındayız ve bunu başarmaya kararlıyız. Bu çerçevede özellikle bu buluşmayı daha başlamadan sabote etmek, dinamitlemek isteyen çevreler var. Bu çevrelerin başında tek adam koalisyonu, saray geliyor. Saray özellikle bu tip buluşma girişimlerinden çok ciddi rahatsız. Çünkü iktidarının sonu oradan geçiyor, reçete orada. Bu noktada herhangi bir isim, aktör üzerinde husumet yaratacak bir dille bu süreci yürütmemizi istiyorlar. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Sonuç itibarıyla, aday olmak isteyenler bellidir, aday olma potansiyeli olanlar bellidir. CHP de aday çıkarabilme güç ve potansiyeline her siyasi partiden daha fazla muktedirdir."

- "Tuzağa düşmeyeceğiz"

Tezcan, görüşmeler devam ederken, bunu tahrip edecek şekilde özellikle seçmenin belirli bir kesiminin gönlünü kırabilecek açıklamaların beklendiğini ancak bu tuzağa düşmeyeceklerini söyledi.

Sözü edilen haberlerin gerçekle ilgisinin olmadığının altını çizen Tezcan, CHP'nin görüşmelerde sonuç almaya dönük hassasiyetini sürdüreceğini kaydetti.

"CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin 'Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı yapılmaması' yönündeki açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna karşılık Tezcan, Parti Meclisinin dün Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na tam yetki verdiğini hatırlattı.

- "Somut hedefleri kaybetmek doğru değil"

Tezcan, bugünkü Meclis grubunda milletvekillerinin görüşlerini paylaşacağını, verimli bir çalışma yürüteceklerini vurguladı.

"Biz hiçbir biçimde ittifak görüşmeleri sürerken isimlerin kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyoruz." ifadesini kullanan Tezcan, hassasiyetleri bildiklerini, bu işin sorumluluk gerektirdiğini söyledi. Tezcan, "Kısa günün karını elde edeyim derken, uzun günde elde edilecek somut hedefleri kaybetmek doğru değildir." diye konuştu.

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan

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