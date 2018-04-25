CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran'daki seçimlerde cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğine" yönelik haberlere ilişkin, "Haberlerin gerçekle bir ilgisi yoktur. O haberlerin kaynağı CHP'nin yetkili organları değil. Görüşmeler çok hassas bir biçimde yürüyor. İttifak görüşmeleri ulu orta konuşulacak şeyler değildir." dedi.

Tezcan, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bugün gazetelerde, 'CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Abdullah Gül ısrarının olduğu' haberleri yer aldı. Bu doğru mu? Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e böyle bir öneride bulunacak mı?" sorusuna Tezcan, "Haberlerin gerçekle bir ilgisi yoktur. O haberlerin kaynağı CHP'nin yetkili organları değil. Görüşmeler çok hassas bir biçimde yürüyor. İttifak görüşmeleri ulu orta konuşulacak şeyler değildir." yanıtını verdi.

CHP'nin en geniş ve güçlü ittifakı kuracak bir modelin peşinde olduğunu belirten Tezcan, bir isim rezervlerinin olmadığını ifade etti.