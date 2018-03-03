HABER

İttifak istifasının ardından ilk kez konuştu!

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.03.2018 11:21 | Son Güncelleme

DSP'de sular durulmuyor. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın ittifak açıklamasının ardından istifa eden Genel Başkan Yardımcısı ve eski Adalet Bakanı Prof. Hikmet Sami Türk için bir açıklama da Eski Genel Başkan Zeki Sezer’den geldi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partiler arasında ayrım yapmadıklarını söyleyerek, "AK Parti veya MHP ile herhangi bir ittifakın içerisinde yer almayız gibi bir ön yargımız, ön koşulumuz yok" ifadelerini kullanması parti içerisinde kavga çıkardı.

Dün bu açıklamanın ardından Genel Başkan Yardımcısı ve eski Adalet Bakanı Prof. Hikmet Sami Türk istifa ettiğini açıklamıştı.

İstifa haberinden sonra ise bir karşı açıklama da eski Genel Başkan Zekir Sezer’den geldi. Sezer, “DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın önümüzdeki seçimlerde yapılacak olası ittifaklarla ilgili açıklaması kabul edilemez” dedi.

Sezer’in açıklamalarının devamı şöyle:

“Sayın Önder açıklamasında, DSP'nin AKP veya MHP fark etmeden hangi parti daha fazla milletvekili kontenjanı verirse o parti ile ittifak yapacağını söylemiş. Bu DSP'nin, DSP'lilerin yıllarca yaptığı mücadeleye tamamen ters bir duruştur. Ve bu mücadeleye haksızlıktır. DSP, DSP'liler; laik, demokratik, hukukun üstünlüğüne, sosyal adalete dayalı sistemi korumak, kökleştirmek, geliştirmek üzere Atatürk yolunda, Ecevit ışığıyla inançla çalışmıştır. Oysa bugün, AKP ve MHP bunları kökten yok edecek, bir tek adam rejimini dayatacak değişiklikleri tümüyle hayata geçirme hayali ile bir ittifak oluşturmuşlardır. DSP'ye düşen bu oyunu bozmak için var gücü ile çalışmaktır.

Ayrıca, ‘Cumhurbaşkanlığı'na aday olup, saraya oturacağım’ diyen bir sayın genel başkanın, ‘kim fazla milletvekili verirse onunla ittifak yaparız’ demesi de ayrı bir çelişkidir.

Biz 2007'de CHP ile işbirliği yaptık. Bunu Türkiye'nin bugün içine düşürüldüğü durumu engelleyebilmek, Atatürk Cumhuriyetini koruyabilmek için belli ilkeler çerçevesinde yaptık. Seçim sonuçları istediğimiz gibi olmadı. Ama, ilkeli, özverili bir duruştu o gün DSP'nin gerçekleştirdiği.

Bugün Demokratik Sol Parti’nin sağduyulu duruşuna, her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır.

Tekraren, bu açıklama kabul edilemez.

Demokratik Solculara ve tüm halkımıza saygıyla...”

Ankara'da seçim ittifakı istifası!Ankara'da seçim ittifakı istifası!
‘Erken seçim’ söylemi Erdoğan’ı geriyor‘Erken seçim’ söylemi Erdoğan’ı geriyor
CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DSP istifa ittifak Önder Aksakal Hikmet Sami Türk zeki sezer

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Son dakika! Beşiktaş Erkek Voleybol takımı küme düştü!

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

Çocuklar Duymasın'da öpüşmeme geleneği bozuldu

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

5 binden fazla kripto FETÖ'cü deşifre oldu! Savcılık o listeye ulaştı

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Karabükspor 0 - 7 Galatasaray (Maç özeti)

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Yüzlerce araçla geldiler! Mehmetçik'e destek oldular...

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

Suriyeli erkekler para karşılığı bunu yapıyor!

İlginizi Çekebilir

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret! CHP, İYİ parti arasında mütabakat!

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!

AK Parti'de 'güç' savaşları

AK Parti'de 'güç' savaşları

Meral Akşener'den Bahçeli'ye sert sözler: Eylemsiz doçent, sarayın memuru

Meral Akşener'den Bahçeli'ye sert sözler: Eylemsiz doçent, sarayın memuru

Okuyucu Yorumları 3 yorum
şu an rahmetli ecevit sağ olsaydı türkiyenin bekaası için sağ tarafda dururdu bakalım sizler ne yapaçaksınız chp.çöplerinimi taşıyaçaksınız yada türkiyenin bekaasınamı katılaçaksınız ben olsam türkiyemizin bekaasına katılırım rahmet gibi düşmanlarımızı iyi analız etmek için dik duruşumuzu dünyaya gözterme zamanı şimdi el pençe durma zamanı geçti kapı kapı dilençilik zamanıda geçti şimdi tam bağımsız türkiyemizin kurtuluşu için düşmanlarımıza karşı birlik zamanıdır unutmayın allah yar ve yardımcımız olsun türkiyemizi düşmanlarımıza karşı güçlü kılmak için ikinçi kurtuluş savaşı kazanımlarımıza.
YAZIKLAR OLSUN ECEVİTİN KURDUĞU DÜRÜSTLÜK TİMSALİ PARTİSİ NİN ŞİMDİKİ GENEL BAŞKANI, KİM DAHA ÇOK KOLTUK VERİRSE ONUNLA İTİFAK YAPARIZ DEMİŞ DERHAL İSTİFA EDİN. KOLTUK UĞRUNA DÜRÜSTLÜĞÜ SATACAK KİMSE YOK GİDİN BAHÇELİNİN YANINA BELKİ BİRKAÇ KOLTUĞU AKP DEN ALINCA SİZEDE VERİR.
sizin ideolojimizde batsın sizde batın hdp pkk feto dhkpc ile ittifak iyi milliyetçilerle muhafazakarlarla kötü öylemi yazıklar olsun sizlere partinize solculuğunuza demokratlığınıza atatürkcülüğünüze
Diğer Haberler
AK Parti Muş il genel meclis üyeleri aylık olağan toplantısı Malazgirt’te yapıldı

AK Parti Muş il genel meclis üyeleri aylık olağan toplantısı Malazgirt’te yapıldı

Başbakan Yıldırım: Afrin çevrelenmiş durumda (4)

Başbakan Yıldırım: Afrin çevrelenmiş durumda (4)

AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı Görevine Yeniden Adnan Aydın Seçildi

AK Parti Erciş İlçe Başkanlığı Görevine Yeniden Adnan Aydın Seçildi

Bakan Yılmaz: "Ülkemizin yeni bir ruhla ihya ve inşa edilmesini istiyoruz"

Bakan Yılmaz: "Ülkemizin yeni bir ruhla ihya ve inşa edilmesini istiyoruz"

CHP'li Koç: Bu olsa olsa şeytan ittifakıdır

CHP'li Koç: Bu olsa olsa şeytan ittifakıdır

Bakan Yılmaz: Afrin'de yedi düvelle mücadelemiz var (2)

Bakan Yılmaz: Afrin'de yedi düvelle mücadelemiz var (2)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.