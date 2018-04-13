İttifak tartışmaları

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, "CHP elbette ki bizimle ilgili değerlendirme ve tespit yaparken, kendi durdukları yerin ne kadar parti içerisinde bir bütün olarak savunulup savunulamadığı konusunda, attıkları kimi adımların kendi tabanında ne kadar içselleştirilip, içselleştirilmediği konusunda bir tavır, irade, yaklaşım geliştirse iyi olur." dedi. Bilgen, HDP TBMM Grup Yönetim Salonu'nda düzenlediği basın toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bilgen CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in HDP'nin terörle arasına mesafe koyması durumunda iş birliği yapılabileceğine ilişkin açıklamalarının anımsatılması üzerine, şunları belirtti: "Türkiye'nin son 5-10 yılına tanıklık eden insanların, artık yargılama süreçleriyle terör kavramının nasıl keyfi kullanımına dair tanıklığına rağmen daha dikkatli konuşması beklenir. Kendisi de bu eksende bir terör örgütüyle ilişkilendirilerek yargılandı, tutuklu kaldı. Türkiye siyasetinde, hukuk düzeninde terör kelimesi içine her şeyi atabileceğiniz bir dipsiz kuyudur. Biz, seçim güvenliğiyle ilgili sadece sandık güvenliği değil, OHAL koşullarında seçime gidilmemesiyle ilgili bir tavrın muhalefet tarafından açık, kararlı, cesur dillendirilmesinden yanayız. Seçimde iş birliğinin de galiba birinci şartı, öncelikli şartlarından birisi budur.

CHP elbette ki bizimle ilgili değerlendirme ve tespit yaparken, kendi durdukları yerin ne kadar parti içerisinde bir bütün olarak savunulup savunulamadığı konusunda, attıkları kimi adımların kendi tabanında ne kadar içselleştirilip, içselleştirilmediği konusunda bir tavır, irade, yaklaşım geliştirse iyi olur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerdeki sözleri de bu konuda çok ciddi tartışmaların olduğunu zaten gösteriyor. Bugün Enis Berberoğlu cezaevindeyse, Demirtaş ve bizim dokuz milletvekilimiz cezaevindeyse bunda kimin ne kadar payı olduğu konusunun da herkes tarafından değerlendirilmesi gerekiyor." - Demirtaş'ın sözleri Bir gazetecinin, "Demirtaş'ın hendeklere ilişkin, 'İtiraf ediyorum ilk haberler geldiğinde böyle olduğunu bilmiyordum tahmin de edemedim. Bunun bir özeleştiri olarak kabul edilmesini istiyorum' açıklamasını nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine Bilgen, şöyle dedi: "Uzun bir bağlamın içerisinde bu değerlendirmeyi yapıyor. Şüphesiz siyaset, özeleştiri yapma cesaretiyle de değerlidir. Sonuç itibarıyla Türkiye o süreçte çok büyük kayıplar verdi. Çok ciddi sayıda ölümler gerçekleşti. Bunu önlemeye bizim gücümüz yetmediğine göre hem tespit etmekte hem gerekli siyasal çözümü inşa etmek konusunda bir eksikliğimiz konusunda görmemiz, kabul etmemiz ve bunu da ifade etmemiz gerekiyor."