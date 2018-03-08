HABER

İttifak teklifi Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2018 20:16 | Son Güncelleme

İttifak teklifi Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi.

İttifak teklifi Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi.
Kanun teklifi, aynı binada oturanlar farklı sandıklarda oy kullanabilecekler.
Yüksek Seçim Kurulu görev ve yetkileri arttırılıyor.
Sandık Kurulu Başkanı kamu görevlisi olabilecek.
Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa konabilecek.
Kolluk güçleri, sandık Kurulu Başkanı, üyelerden birinin çağrısı veya seçmenin ihbarı üzerine sandık çevresine girebilecek.
Siyasi partiler ittifak yaparsak milletvekili seçimine girmelerinin önü açılıyor.
Seçimlere katılma yeterliliği olan taşıyan siyasi partiler seçimlere katılabilecek.

Son hali dehşete düşürdü!Son hali dehşete düşürdü!
Şehitlere hakaret! Soruşturma başlatıldı...Şehitlere hakaret! Soruşturma başlatıldı...
Alev alev yanıyor! Bin metrekarelik alana yayıldıAlev alev yanıyor! Bin metrekarelik alana yayıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Seda Sayan'ın sperm bankası açıklaması yetmedi! Durmuyor

Atilla Taş'a hapis cezası!

Atilla Taş'a hapis cezası!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Afrin'de son dakika gelişmesi! Cinderes düştü, kaçış başladı

Afrin'de son dakika gelişmesi! Cinderes düştü, kaçış başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim

Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim

Erdoğan'a, Brunei Darüsselam Büyükelçisi güven mektubu takdim etti

Erdoğan'a, Brunei Darüsselam Büyükelçisi güven mektubu takdim etti

Seçim ittifakı teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

Seçim ittifakı teklifi TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi

AK Parti Çorum İl Başkan Mehmet Karadağ;

AK Parti Çorum İl Başkan Mehmet Karadağ;

Çelik: “Tarım siyaset yapılmayacak bir alandır”

Çelik: “Tarım siyaset yapılmayacak bir alandır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracının camına Türk bayrağı yansıdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracının camına Türk bayrağı yansıdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.