İttifak teklifi Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Anayasa Komisyonu’nda kabul edildi.
Kanun teklifi, aynı binada oturanlar farklı sandıklarda oy kullanabilecekler.
Yüksek Seçim Kurulu görev ve yetkileri arttırılıyor.
Sandık Kurulu Başkanı kamu görevlisi olabilecek.
Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinde oy pusulaları aynı zarfa konabilecek.
Kolluk güçleri, sandık Kurulu Başkanı, üyelerden birinin çağrısı veya seçmenin ihbarı üzerine sandık çevresine girebilecek.
Siyasi partiler ittifak yaparsak milletvekili seçimine girmelerinin önü açılıyor.
Seçimlere katılma yeterliliği olan taşıyan siyasi partiler seçimlere katılabilecek.
NATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması
ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur
Dikkat çeken sözler: Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim
TSK'dan son dakika açıklaması: Cinderes kontrol altına alındı
YPG'li teröristlerden Afirin'den kaçan sivillere bombalı tuzak!
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Ortalık karıştı
Kuran kursu hocasına işkence yapıp, bikini giydirdiler
Son dakika!AK Parti Çanakkale il başkanı Yeşim Karadağ istifa etti!
Güzelliği ülke sınırlarını aştı
Dünya onu konuşuyor: Dev kartal tüyler ürpertiyor
WhatsApp ile ilgili gündem yaratacak gelişme!
Instagram'ın müthiş özelliği! Profiline giren herkes bir bir...
Okuyucu Yorumları 0 yorum