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İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu -2

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.05.2018 17:22 | Son Güncelleme

24 HAZİRAN'da yapılacak 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasında ittifakların ve partilerin yerleri belli oldu.

Gökhan CEYLAN- Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, (DHA)- 24 HAZİRAN'da yapılacak 27'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kullanılacak oy pusulasında ittifakların ve partilerin yerleri belli oldu. Pusulada Cumhur İttifakı 1'inci, HÜDA-PAR 2'nci, Vatan Partisi 3'üncü, HDP 4'üncü, BTP 5'inci, Millet İttifakı ise 6'ncı sırada yer alacak. ​24 Haziran'da yapılacak 27'nci dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) kura çekimi yapıldı. Kura çekimi öncesi konuşan YSK Başkanı Sadi Güven, 20 Mayıs 2018 tarihi itibariyle yurt içinde 56 milyon 329 bin 38, yurt dışında 3 milyon 47 bin 409 olmak üzere toplam 59 milyon 376 bin 447 seçmen olduğunu söyledi. Yurt içindeki tahmini sandık sayısının 180 bin 874 olduğunu ifade eden Güven, konuşmasına şöyle devam etti: "Yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacaktır. Ayrıca yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız 36 gümrük kapısında oy kullanabileceklerdir. Bu seçimlerde ilk defa hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin oy kullanabilmesi için 702 ilçede bin 227 sandık kurulacak ve 15 bin 474 seçmene sandık götürülecektir." Güven'in konuşmasının ardından kura çekimine geçildi. Kura çekimine göre pusuladaki sıralama şöyle: 1- Cumhur İttifakı 2- HÜDA-Par 3- Vatan Partisi 4- Halkların Demokratik Partisi 5- Bağımsız Türkiye Partisi 6- Millet İttifakı Kura Çekimine göre ittifak içi sıralama şöyle: Cumhur İttifakı 1- AK Parti 2- MHP Millet İttifakı 1- CHP 2- Saadet Partisi 3- İYİ Parti

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