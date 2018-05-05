"İttifaktaki duruşumuz milletvekili sayısına endeksli değil"

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Büyük Birlik Partisi (BBP) Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar, "Partimizin Cumhur İttifakı'ndaki duruşu, partili arkadaşların Meclis'te hangi sayıda temsil edileceğine endekslenmiş değil. Böyle bir şey yok. BBP böyle bir ittifakın olacağı öngörüsüyle de hareket etmedi." değerlendirmesinde bulundu.
Yanar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BBP'nin sistem değişikliğine verdiği desteği 24 Haziran seçimlerinde de devam ettireceğini belirterek, yeni sistemde bir kişinin verdiği oyun çok önemli olduğunu söyledi.
Siyasetteki son gelişmelere değinen Yanar, "Son günlerde bizim içinde bulunduğumuz blok ve karşı blok, her türlü siyasi etki gücü olan yapılarla iş birliği yaparak, bulundukları blokları güçlendirmek istiyorlar. Bugün gelinen noktada, ittifak yasasının çıkartılması ile Genel Başkanımız Mustafa Destici ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu görüşmelerle mesele bir noktaya geldi. Geçen gün nihai sonuç açıklandı." dedi.
Yanar, 24 Haziran seçimlerine AK Parti listesinden gireceklerini ve kendi siyasi kimliklerini koruyacaklarını belirterek, "BBP seçimlere tek başına girecekmiş gibi hazırlandı. İttifak çatısı altında kendi amblemiyle girecekmiş gibi şartlarını hazırladı. Adaylık tekliflerini aldı, bütün illerdeki adaylarımız dosyalarını bize getirdiler." ifadelerini kullandı.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde ilk andan itibaren önemli bir duruş ortaya koyduğunu hatırlatan Yanar, bugün de Cumhur İttifakı'nda yer alarak partinin sahadaki tavrını, duruşunu ve desteğini devam ettireceğini kaydetti.
Parti teşkilatından listeye girecek isimlerin hangi illerden aday olacağına yönelik çalışmaların halen devam ettiğini dile getiren Yanar, "Partimizin Cumhur İttifakı'ndaki duruşu, partili arkadaşların Meclis'te hangi sayıda temsil edileceğine endekslenmiş değil. Böyle bir şey yok. BBP böyle bir ittifakın olacağı öngörüsüyle de hareket etmedi. Henüz listede kaç kişi var ve isim söylemek mümkün değil." diye konuştu.
- "Sahada bir uyum sıkıntımız olmayacaktır"
Yanar, parti teşkilatının seçim için hazır olduğunu, ittifak bünyesinde seçim için çalışma komiteleri oluşturulacağını ve BBP'ye tevdi edilecek görevleri yerine getireceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"BBP, organizasyon kabiliyeti yüksek, hızlı hareket edebilen bir yapı. 29 Nisan'da yaptığımız il başkanları toplantısında Genel Başkanımıza verilen tam yetkiden anladığımız kadarıyla teşkilatımızın moral ve motivasyonu yüksek. Biz ittifak deneyimi olan bir partiyiz. İttifakta yer almamızla, BBP bugüne kadar baraj engeli yüzünden bastırılmış seçmen eğilimlerinin ve potansiyelinin tamamının seçime katkı sağlayacağına inanıyorum. BBP seçmeni, AK Parti ve MHP seçmeniyle aynı duyarlılıktadır. Sahada da bir uyum sıkıntımız olmayacaktır. Uzun yıllar birbirimize muhalefet etmiştik. Bu enerji artık kardeşliğe ve dostluğa vesile olacaktır."
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