"İttifaktaki duruşumuz milletvekili sayısına endeksli değil"

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Büyük Birlik Partisi (BBP) Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar, "Partimizin Cumhur İttifakı'ndaki duruşu, partili arkadaşların Meclis'te hangi sayıda temsil edileceğine endekslenmiş değil. Böyle bir şey yok. BBP böyle bir ittifakın olacağı öngörüsüyle de hareket etmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Yanar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BBP'nin sistem değişikliğine verdiği desteği 24 Haziran seçimlerinde de devam ettireceğini belirterek, yeni sistemde bir kişinin verdiği oyun çok önemli olduğunu söyledi.

Siyasetteki son gelişmelere değinen Yanar, "Son günlerde bizim içinde bulunduğumuz blok ve karşı blok, her türlü siyasi etki gücü olan yapılarla iş birliği yaparak, bulundukları blokları güçlendirmek istiyorlar. Bugün gelinen noktada, ittifak yasasının çıkartılması ile Genel Başkanımız Mustafa Destici ile Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu görüşmelerle mesele bir noktaya geldi. Geçen gün nihai sonuç açıklandı." dedi.

Yanar, 24 Haziran seçimlerine AK Parti listesinden gireceklerini ve kendi siyasi kimliklerini koruyacaklarını belirterek, "BBP seçimlere tek başına girecekmiş gibi hazırlandı. İttifak çatısı altında kendi amblemiyle girecekmiş gibi şartlarını hazırladı. Adaylık tekliflerini aldı, bütün illerdeki adaylarımız dosyalarını bize getirdiler." ifadelerini kullandı.