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Ivanka Trump, babasını savundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 00:31 | Son Güncelleme

İvanka Trump, babasına yöneltilen cinsel suistimalle ilgili, iftira atıldığına inandığını söyledi.ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Beyaz Saray’da kıdemli danışman olarak görev yapan Ivanka Trump, babasıyla ilgili sorulara çıktığı bir televizyon programında yanıt verdi.Ivanka Trump, babasının cinsel suistimali ile ilgili ortaya atılan iddaların asılsız olduğuna inandığını ve konuyla ilgili çıkan haberlerin "oldukça uygunsuz" olduğunu vurguladı.Ivanka Trump,"Babama inanıyorum, babamı çok iyi tanıyorum diyerek babası Trump’a sahip çıkarak yıpratılmak istenildiğini" söyledi.Ivanka Trump, ABD adına 2018 Pyeongchang kış olimpiyat oyunları’nın kapanış törenlerine gönderilmişti.

İvanka Trump, babasına yöneltilen cinsel suistimalle ilgili, iftira atıldığına inandığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Beyaz Saray’da kıdemli danışman olarak görev yapan Ivanka Trump, babasıyla ilgili sorulara çıktığı bir televizyon programında yanıt verdi.
Ivanka Trump, babasının cinsel suistimali ile ilgili ortaya atılan iddaların asılsız olduğuna inandığını ve konuyla ilgili çıkan haberlerin "oldukça uygunsuz" olduğunu vurguladı.
Ivanka Trump,"Babama inanıyorum, babamı çok iyi tanıyorum diyerek babası Trump’a sahip çıkarak yıpratılmak istenildiğini" söyledi.
Ivanka Trump, ABD adına 2018 Pyeongchang kış olimpiyat oyunları’nın kapanış törenlerine gönderilmişti.

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