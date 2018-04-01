İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin tüm kadrolarıyla ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu belirterek, "Her siyasi partiye nasip olmayacak genişlikte ve nitelikte bir çalışma kadrosuna sahibiz." dedi. Akşener, partisinin Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen 1. Olağanüstü Kurultayı'nda konuştu. Elinde, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kendisine hediye edilen yemeni ve tülbentlerle kürsüye çıkan Akşener, partilileri selamladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitleri anarak konuşmasına başlayan Akşener, bu kurultayın, İYİ Parti'nin değil, herkesin kurultayı olduğunu söyledi. Türkiye'de iyilerin ve iyiliklerin konuşulmasının zamanının geldiğini vurgulayan Akşener, korku duvarını yıkacaklarını, boyun eğenlerden olmayacaklarını ifade etti. Akşener, Türkiye'yi iyi günlere İYİ Parti'nin taşıyacağına işaret ederek, adaletin, hukukun, parlamenter sistemin, eşitliğin, muhtaçlara yadımın, ahlakın, bilimin, hesap verilebilirliğin, ifade özgürlüğünün önemli olduğunun altını çizdi.

Gazetecilerin, yargıçları, akademisyenlerin siyasi talimatlarla sindirilmek istendiğini, milletin "bugün yine ne oldu" kaygısından yorulduğunu öne süren Akşener, "İYİ parti tüm kadrolarıyla an itibariyle ülkeyi yönetmeye hazırdır. Her siyasi partiye nasip olmayacak genişlikte ve nitelikte bir çalışma kadrosuna sahibiz." dedi. Uzun bir istişare yürüyüşü yaptıklarına, milleti dinlediklerine değinen Akşener, "siyasal iktidarın değişmesi dışında hiçbir yolun kalmadığını" gördüklerini bildirdi. - "Engelleri aşa aşa geldik" Önlerine çıkan engelleri aşarak bugünlere geldiklerini aktaran Akşener, şöyle devam etti: "Özel hayatlarımıza hayasızca dil uzattılar, 'Allah var' dedik. Aynı sofrada yiyip içen kendileriydi ama bize 'FETÖ'cü' dediler. 'Hadi oradan' dedik. Engelleri aşa aşa geldik. Düştük yollara il il, ilçe ilçe milletimizle kucaklaştık." AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı"nı eleştiren Akşener, İYİ Parti'nin hesapları da asapları da bozduğunu savundu. "Niçin Atatürk'e saygısızlık yapıyorsunuz, niçin Çanakkale ruhunu incitiyorsunuz, niçin Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranların, bu devlete emeği geçenlerin yakasını bırakmıyorsunuz? Hangi cüretle İstiklal Marşı'nı değiştirmeye kalkıyorsunuz?" diye soran Akşener, iktidarın aziz millete sırtını döndüğünü öne sürdü.

- "Biz milletimizle ittifak yapıyoruz" Akşener, ittifak için uzun süredir gayret ettiklerini belirterek, "Kim kiminle ittifak yaparsa yapsın. Biz milletimizle ittifak yapıyoruz. Bu ittifak, bu yol nereye kadar giderse oraya kadar gideceğiz." dedi. İktidarın ekonomi politikasını eleştiren Akşener, hükümetlerin doğruyu planlaması ve gerçekçi hedefler belirlemesini istedi. Akşener, şu değerlendirmelerde bulundu: "Dolar tarihin en yüksek noktasında, dış borç almış başını gitmiş. İşsizlikte zirve yaşanırken yeni büyüme hızını açıkladılar, 7,4. Ben bu durumu açıklayacak bir ekonomist bulamadım. Baktılar ki rakamlar hedefleri tutmuyor, rakamlarla oynamaya başladılar. Zaten uluslararası hiçbir kurum ülkemizin açıkladığı hiçbir rakamı ciddiye almıyor. Sayın Erdoğan, 'Ekonomi uçuyor.' diyor. Başbakan 'Nefes alacak hal kalmadı.' deyip 5 bin lira nefes kredisi veriyor. Başbakan yardımcısı Sayın Şimşek de 'Dikkat edin, düşüyoruz.' diyor. Bir karar verin artık. Bunlar tamamen dağıldılar. Nereden tutsanız elinizde kalıyor."