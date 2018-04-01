İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı

ANKARA (AA) - İYİ Parti'nin 1. Olağanüstü Kurultayı'nda Meral Akşener, yeniden genel başkan seçildi.
Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda, genel başkanlık için delegelerin oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, sayıma geçildi.
Akşener'in tek aday olduğu kurultayda, bin 112 delegenin bin 61'i oy kullandı.
Oylardan birinin geçersiz sayıldığı kurultayda, bin 60 delegenin oyunu alan Akşener, yeniden gelen başkan oldu.
Kurultayda, parti organlarının belirlenmesi için diğer seçimlere geçildi.
Rusya’dan korkutan uyarı: Teröristler Türkiye üzerinden geliyor
Çiftlik Bank'tan sonra yeni tehlike! Suça alet olabilirsiniz
Gören bir kere daha baktı! 280 tekerlekli dev tır büyük ilgi çekti!
TEM'de feci kaza: Yaralı polisler var!
Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler
BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması
1 traktör odun karşılığı fuhuş pazarlığı
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum