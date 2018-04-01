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İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 15:42 | Son Güncelleme

Akşener, bin 60 delegenin oyuyla yeniden genel başkan seçildi

ANKARA (AA) - İYİ Parti'nin 1. Olağanüstü Kurultayı'nda Meral Akşener, yeniden genel başkan seçildi.

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda, genel başkanlık için delegelerin oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, sayıma geçildi.

Akşener'in tek aday olduğu kurultayda, bin 112 delegenin bin 61'i oy kullandı.

Oylardan birinin geçersiz sayıldığı kurultayda, bin 60 delegenin oyunu alan Akşener, yeniden gelen başkan oldu.

Kurultayda, parti organlarının belirlenmesi için diğer seçimlere geçildi.

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