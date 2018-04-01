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İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 18:18 | Son Güncelleme

Genel başkanın ardından 80 kişilik GİK ve 11 kişilik MDK üyelerinin belirlendiği kurultay sona erdi - Kurultayın kapanış konuşmasını yapan Genel Başkan Akşener, emeği geçenlere teşekkür etti

İYİ Parti'nin 1. Olağanüstü Kurultayı tamamlandı.

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda genel başkanlık seçiminin ardından 80 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin seçimi yapıldı.

Genel başkanlığa bin 60 delegenin oyuyla yeniden seçilen Meral Akşener de GİK ve MDK üyelerinin seçimi için oy kullandı.

GİK üyeliğine seçilenler arasında daha önce de bu görevlerde bulunan Balyoz davasında hapis yatan eski SAT Komandosu emekli Albay Ali Türkşen, eski MHP'li, Milletvekilleri Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ve Ümit Özdağ ile eski Milletvekili Koray Aydın'ın yanı sıra Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı görevinden istifa eden İsmail Koncuk, eski Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş ve eski MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı da yer aldı.

Kurultayda parti tüzüğü ve programında da bir kısım değişikliğe gidildi.

Kurultayın tamamlanmasının ardından teşekkür konuşması yapan Meral Akşener, bugün Türk siyasi hayatında çok önemli bir ilki gerçekleştirdiklerini, 5 ay içinde teşkilatlanarak kurultaylarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

- "En çok ben çalışacağım"

Emeği geçen herkese teşekkür eden Akşener, "Bu gece bazılarının uykusu kaçtı. Sabaha kadar uyuyamayacaklarına eminim. Uzuncu bir zamandır bu kadar görkemli, kalabalık, canlı bir kurultay gerçekleşmedi. Böyle bir kurultay uzun zamandır görülmedi. Allah sizden razı olsun." dedi.

Akşener, bundan sonraki süreçte kapı kapı gezip, insanlara partilerini anlatacaklarını belirterek, "En çok ben çalışacağım. Bugüne kadar çalıştığımı gördünüz. 51 ile 5 ayda gittik. Aynı çalışmayı devam ettireceğim." ifadelerini kullandı.

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