İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı

İYİ Parti'nin 1. Olağanüstü Kurultayı tamamlandı.

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda genel başkanlık seçiminin ardından 80 kişilik Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelerinin seçimi yapıldı.

Genel başkanlığa bin 60 delegenin oyuyla yeniden seçilen Meral Akşener de GİK ve MDK üyelerinin seçimi için oy kullandı.

GİK üyeliğine seçilenler arasında daha önce de bu görevlerde bulunan Balyoz davasında hapis yatan eski SAT Komandosu emekli Albay Ali Türkşen, eski MHP'li, Milletvekilleri Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ve Ümit Özdağ ile eski Milletvekili Koray Aydın'ın yanı sıra Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı görevinden istifa eden İsmail Koncuk, eski Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş ve eski MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı da yer aldı.

Kurultayda parti tüzüğü ve programında da bir kısım değişikliğe gidildi.

Kurultayın tamamlanmasının ardından teşekkür konuşması yapan Meral Akşener, bugün Türk siyasi hayatında çok önemli bir ilki gerçekleştirdiklerini, 5 ay içinde teşkilatlanarak kurultaylarını gerçekleştirdiklerini söyledi.